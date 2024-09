Samsung Galaxy A06 : 10000 से कम कीमत में आया 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी वाला सैमसंग का धांसू फोन

President Murmu said that the country will progress only through the economic empowerment of women : राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण से देश की प्रगति और विकास होगा। उन्होंने महिलाओं से केंद्र और राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने को भी कहा। राष्ट्रपति मुर्मू यहां एक सभा को संबोधित कर रही थीं।