5000mAh बैटरी और 13MP AI कैमरे वाला अब तक का सबसे सस्ता स्मार्टफोन

Luni river flooded for the second time in 5 years in Barmer : राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में 3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण एक प्रमुख नदी ‘लूणी’ के लबालब होने से स्थानीय लोगों में उत्साह है और उन्होंने नदी की पूजा कर इसकी खुशी मनाई। पांच साल में दूसरी बार है जब नदी ने बाड़मेर में उफान दिखाया है। कई जगहों पर लोगों ने चुनरी ओढ़ाकर और पूजा-अर्चना कर स्वागत किया।