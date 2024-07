50MP वाले 3 कैमरे, Nothing Phone 2a Plus का क्यों हैं जलवा, जानिए क्या हैं कीमत

Nothing Phone 2a Plus Launched : नथिंग ने भारत में Nothing Phone 2a के अपग्रेडेड वर्जन Nothing Phone 2a Plus को लॉन्च किया है। स्मार्टफोन में इसमें 50 MP का सेल्फी कैमरा, दमदार बैटरी, मीडियातक प्रोसेसर दिया गया है। इनमें 8GB+256GB वेरिएंट की कीमत 27,999 रुपए और 12GB+256GB की कीमत 29,999 रुपए रखी गई है। 7 अगस्त को दोपहर 12 बजे स्मार्टफोन की फ्लिपकार्ट पर शुरू होगी। नथिंग ने इस फोन के दो वेरिएंट्स- 8GB+256GB और 12GB+256GB में पेश किया है। नथिंग नया फोन 2 वेरिएंट में आते हैं।

50 मेगापिक्सल के 3 कैमरे : Nothing Phone 2a Plus में 50MP मेन कैमरा, 50MP फ्रंट कैमरा और 50MP अल्ट्रावाइड सेंसर दिया गया है। इसके साथ स्मार्टफोन में 50W चार्जिंग स्पीड के साथ 5000 mAh का बैटरी मिलती है। कंपनी का दावा है कि स्मार्टफोन 0 से 100% सिर्फ 56 मिनट में फुल चार्ज हो जाता है। कनेक्टिविटी के लिए में ब्लूटूथ वर्जन 5.3, वाई-फाई 6 और जीपीएस और टाइप-C चार्जिंग पोर्ट दिया गया है।

नथिंग के नए फोन Nothing Phone 2a Plus में 6.7 इंच एचडी डिस्प्ले दिया गया है। इसकी रिफ्रेश रेट 120Hz है और 240Hz टच स्पैमिंग है। स्मार्टफोन में MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G प्रोसेसर के साथ 8 Arm Mali-G610 MC4 at 1.3 GHz जीपीयू दिया गया है।