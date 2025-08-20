छत्तीसगढ़ में 8 नक्सलियों ने किया सरेंडर, 2 पर था 8-8 लाख रुपए का इनाम

8 Naxalites surrendered : छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले में 2 महिला नक्सलियों समेत 8 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली डिविजनल कमेटी सदस्य जुर्री और नक्सली हुर्रा पर आठ-आठ लाख रुपए का इनाम था। कमला गोटा और राजू पोडियाम पर पांच-पांच लाख रुपए का इनाम था। अन्य नक्सलियों पर एक-एक लाख रुपए का इनाम था। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया गया और उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल उन्मूलन नीति के तहत मिलने वाली सुविधाएं दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को 50-50 हजार रुपए प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया गया और उन्हें छत्तीसगढ़ सरकार की नक्सल उन्मूलन नीति के तहत मिलने वाली सुविधाएं दी जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि जिले में इस वर्ष अब तक कुल 148 नक्सलियों ने सुरक्षाबलों के सामने आत्मसमर्पण किया है। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour