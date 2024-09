महंगा हुआ कमर्शियल गैस सिलेंडर, जानिए कहां कितने बढ़े दाम?

Mortar smoke bomb from the 1962 India-China war found in Assam : असम के सोनितपुर जिले में एक नदी क्षेत्र से ‘मोर्टार स्मोक बम’ बरामद किया गया है जो 1962 के भारत-चीन युद्ध के दौर का बताया जा रहा है। लेफ्टिनेंट कर्नल अभिजीत मिश्रा के नेतृत्व में मिसामारी कैंप से आई सेना की टीम की मदद से इसे सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया गया है।