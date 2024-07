Share Market : IT शेयरों में भारी लिवाली से Sensex 622 अंक उछला, Nifty भी नई ऊंचाई पर

Sensex and Nifty at new highs : टीसीएस के अच्छे नतीजों से उत्साहित होकर सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और प्रौद्योगिकी शेयरों में तगड़ी लिवाली आने से शुक्रवार को दोनों मानक सूचकांक अपने नए शिखर पर पहुंच गए। सेंसेक्स में 622 अंक और निफ्टी में 186 अंकों की बड़ी उछाल दर्ज की गई। कारोबारियों ने कहा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज और इन्फोसिस में तेजी ने भी निवेशकों की धारणा को मजबूती दी।

बीएसई का 30 शेयरों वाला सूचकांक सेंसेक्स 622 अंक यानी 0.78 प्रतिशत उछलकर 80,519.34 के नए उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 996.17 अंक तक उछलकर 80,893.51 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का सूचकांक निफ्टी भी 186.20 अंक यानी 0.77 प्रतिशत बढ़कर 24,502.15 के रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 276.25 अंक उछलकर 24,592.20 के नए सर्वकालिक शिखर पर पहुंच गया था।

सेंसेक्स के समूह में शामिल देश की सबसे बड़ी आईटी सेवा कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) का शेयर शानदार तिमाही नतीजों के बाद करीब सात प्रतिशत तक उछल गया। टीसीएस का जून तिमाही में शुद्ध लाभ 8.7 प्रतिशत बढ़कर 12,040 करोड़ रुपए हो गया।

इसके अलावा इन्फोसिस, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जेएसडब्ल्यू स्टील, बजाज फाइनेंस और लार्सन एंड टूब्रो के शेयर भी बढ़त के साथ बंद हुए। दूसरी तरफ मारुति सुजुकी, एशियन पेंट्स, टाइटन, कोटक महिंद्रा बैंक, भारती एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक के शेयरों में गिरावट का रुख रहा।

एशिया के अन्य बाजारों में चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग बढ़त के साथ बंद हुए जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और जापान का निक्की गिरावट पर रहे। यूरोपीय बाजार बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। अमेरिकी बाजार बृहस्पतिवार को गिरावट के साथ बंद हुए थे। अंतरराष्ट्रीय तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.78 प्रतिशत बढ़कर 86.13 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बृहस्पतिवार को 1,137.01 करोड़ रुपए मूल्य के शेयरों की शुद्ध बिकवाली की। सेंसेक्स बृहस्पतिवार को 27.43 अंक गिरकर 79,897.34 और निफ्टी 8.50 अंकों की गिरावट के साथ 24,315.95 अंक पर बंद हुआ था। (भाषा)

