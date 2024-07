Share Market : सेंसेक्स रिकॉर्ड स्तर से फिसला, बिकवाली के दबाव में 427 अंक टूटा

Big order of the High Court regarding the blockade on Shambhu Border : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को हरियाणा सरकार को अंबाला के निकट शंभू बॉर्डर पर लगाए गए अवरोधक एक सप्ताह के भीतर हटाने का आदेश दिया। पंजाब और हरियाणा के बीच सीमा बंद करने के खिलाफ दायर याचिका पर ये निर्देश दिए।