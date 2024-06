Share Market में रिकॉर्डतोड़ तेजी का दौर थमा, Sensex 210 अंक फिसला

The record-breaking boom in the stock market came to an end : वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुझान के बावजूद स्थानीय स्तर पर शुक्रवार को बैंक, वित्त एवं प्रौद्योगिकी शेयरों में मुनाफावसूली आने के कारण पिछले 4 सत्रों से जारी तेजी का दौर थम गया। दोनों ही मानक सूचकांक हल्की गिरावट के साथ बंद हुए। इसके साथ ही पिछले तीन दिनों से हर रोज सेंसेक्स और निफ्टी के नया रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला भी थम गया।

बृहस्पतिवार को सेंसेक्स पहली बार 79,000 और निफ्टी 24,000 के स्तर के पार बंद हुए थे। इस कारोबारी सप्ताह में सेंसेक्स 1,822.83 अंक यानी 2.36 प्रतिशत उछला जबकि निफ्टी में 509.5 अंक यानी 2.16 प्रतिशत की तेजी रही। वहीं जून महीने में सेंसेक्स ने कुल 7.14 प्रतिशत की छलांग लगाई जो किसी भी महीने का उसका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है।

बीएसई का 30 शेयरों पर आधारित मानक सूचकांक सेंसेक्स 210.45 अंक यानी 0.27 प्रतिशत गिरकर 79,032.73 पर बंद हुआ। हालांकि शुरुआती कारोबार में यह 428.4 अंक उछलकर 79,671.58 के नए रिकॉर्ड शिखर पर पहुंच गया था। लेकिन दोपहर के सत्र में बिकवाली शुरू होने के बाद यह दबाव में आ गया।

नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का सूचकांक निफ्टी भी 33.90 अंक यानी 0.14 प्रतिशत की गिरावट के साथ 24,010.60 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान एक समय यह 129.5 अंक चढ़कर 24,174 के नए सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था। लेकिन बाद में मुनाफावसूली का जोर रहने से इसे गिरावट का सामना करना पड़ा।

मेहता इक्विटीज लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष (शोध) प्रशांत तापसे ने कहा, बैंकिंग शेयरों में मुनाफावसूली के कारण प्रमुख मानक सूचकांकों में गिरावट आई। हालांकि शुरुआत में सकारात्मक धारणा से कारोबार के दौरान ये दोनों ही नए उच्च स्तर पर पहुंच गए थे, लेकिन बाद में उतार-चढ़ाव हावी होने से ये नुकसान के साथ बंद हुए।

बीएसई पर सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण (एमकैप) 439.24 लाख करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। सेंसेक्स के समूह में शामिल कंपनियों में सबसे ज्यादा नुकसान वाली कंपनी इंडसइंड बैंक रही। इसके बाद एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, भारती एयरटेल, कोटक महिंद्रा बैंक, मारुति, जेएसडब्ल्यू स्टील और बजाज फिनसर्व के शेयरों में भी गिरावट देखी गई। इसके विपरीत रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा मोटर्स, एशियन पेंट्स, नेस्ले और टाइटन सबसे ज्यादा लाभ में रहीं।

जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, आगामी बजट को लेकर आशावाद और जीडीपी के संशोधित अनुमानों से बाजार में तेजी रही है। लेकिन कारोबारी सप्ताह के अंतिम दौर में ऊपरी स्तर पर मुनाफावसूली होने से बाजार नीचे आ गया। व्यापक बाजार में बीएसई स्मॉलकैप सूचकांक 0.56 प्रतिशत चढ़ा जबकि मिडकैप में 0.41 प्रतिशत की बढ़त दर्ज की गई।

एशिया के अन्य बाजारों में दक्षिण कोरिया का कॉस्पी, जापान का निक्की, चीन का शंघाई कंपोजिट और हांगकांग का हैंगसेंग बढ़त के साथ बंद हुआ। यूरोप के अधिकांश बाजार शुरुआती कारोबार में बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। बृहस्पतिवार को अमेरिकी बाजार सकारात्मक दायरे में बंद हुए।

शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशा संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने बृहस्पतिवार को 7,658.77 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड 0.89 प्रतिशत बढ़कर 87.16 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया। बृहस्पतिवार को सेंसेक्स 568.93 अंक उछलकर 79,243.18 अंक और निफ्टी 175.70 अंक की बढ़त के साथ 24,044.50 के नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ था। (भाषा)

Edited By : Chetan Gour