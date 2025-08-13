Share bazaar: वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख से Sensex और Nifty में शुरुआती कारोबार में रही तेजी

वैश्विक बाजारों में सकारात्मक रुख के बीच सेंसेक्स और निफ्टी (Sensex and Nifty) में बुधवार को शुरुआती कारोबार में तेजी दर्ज की गई। बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) शुरुआती कारोबार में 327.79 अंक चढ़कर 80,563.38 अंक पर और एनएसई निफ्टी (NSE Nifty ) 112.15 अंक की बढ़त के साथ 24,599.55 अंक पर पहुंच गया। एशियाई (Asian) बाजारों में हांगकांग का हैंगसेंग, चीन का शंघाई एसएसई कम्पोजिट, दक्षिण कोरिया का कॉस्पी और जापान का निक्की 225 फायदे में रहे। अमेरिकी (American) बाजार मंगलवार को सकारात्मक रुख के साथ बंद हुए थे।

ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) 66.16 डॉलर प्रति बैरल पर और एफआईआई (FII) मंगलवार को बिकवाल रहे : अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.06 प्रतिशत की बढ़त के साथ 66.16 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) मंगलवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 3,398.80 करोड़ रुपए के शेयर बेचे।(भाषा)

