वंदे मातरम् के 150 साल, क्या बोले उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी

Uttarakhand News in hindi : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने शुक्रवार को कहा कि वंदे मातरम् राष्ट्रीय गीत के रूप में भारत की सांस्कृतिक चेतना, राष्ट्रभक्ति और भावनात्मक एकता का शाश्वत प्रतीक है। इस पावन गीत की प्रत्येक पंक्ति मातृभूमि के सौंदर्य, समृद्धि और गौरवमयी महिमा का हृदयस्पर्शी स्तुतिगान करती है, जो हर भारतीय के मन में असीम श्रद्धा और गौरव की भावना जगाती है।

उन्होंने कहा कि हर वर्ष 7 नवंबर को, जब हम वंदे मातरम् की वर्षगांठ मनाते हैं, तो यह केवल एक गीत की नहीं बल्कि भारत माता के प्रति शाश्वत निष्ठा और प्रेम की पुनर्पुष्टि होती है।

उत्तराखंड दिवस की शुभकामनाएं दी : एक्स पर एक अन्य पोस्ट में धामी ने कहा कि देश, विदेश में रह रहे सभी प्रवासी उत्तराखंडी भाई-बहनों को प्रवासी उत्तराखंड दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं!

edited by : Nrapendra Gupta