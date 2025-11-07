प्रेमी दुल्‍हे से इंदौर की दुल्‍हन ने स्‍टेज पर तोड़ी शादी, दुल्‍हे ने फोटोग्राफर के साथ की थी ये शर्मनाक हरकत

इंदौर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां स्‍टेज पर आशीर्वाद समारोह में एक शादी टूट गई। यह शादी दुल्‍हे की वजह से टूटी। दरअसल, मामला दुल्‍हे द्वारा फोटोग्राफर को थप्‍पड़ मारने को लेकर बिगड़ा था। जिसके बाद दुल्‍हन वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया।दरअसल, शादी के दौरान यह विवाद हुआ। एमजी रोड की कोष्ठी समाज धर्मशाला में यह शादी हो रही थी। दूल्हे गौरव माठे ने स्टेज पर दुल्हन के पास पानी पी रहे फोटोग्राफर को डांटा। फोटोग्राफर ने माफी मांग ली, लेकिन गौरव ने उसे तमाचा जड़ दिया। दुल्हन और उसके पिता ने समझाया तो दूल्हा गौरव दुल्हन पर नाराज हो गया।स्टेज पर दुल्हन के पास खड़े होकर पानी पीने की बात पर हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दुल्हन ने अपने प्रेमी दूल्हे से शादी करने से इनकार कर दिया। बारात खाली हाथ लौटी और दूल्हे सहित उसकी मां पर दहेज प्रताड़ना का केस भी दर्ज करा दिया गया। दूल्हा और दुल्हन एक-दूसरे से प्यार करते थे और दो साल से दोनों एक दूसरे को जानते थे। परिजन दोनों की शादी के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन वर-माला के पहले इतना विवाद हो गया कि बारात खाली हाथ लौटी। दरअसल, विवाद के दौरान दूल्हा गौरव दुल्हन पर नाराज हो गया और हलके पतले जेवर देने की बात पर दुल्हन और उसके परिवार को कोसने भी लगा था।इसके बाद दूल्हे ने दुल्हन के सोने के झुमके भी छीन लिए। यह बात दुल्हन को नागवार गुजरी और उसने शादी नहीं करने का फैसला लिया। दुल्हन के पिता ने बताया कि वह एक निजी अस्पताल में केयर टेकर है। कर्ज लेकर बेटी की मर्जी के हिसाब से शादी की थी, लेकिन दूल्हे का रूप देखकर लगा कि बेटी उसके साथ खुश नहीं रह सकती। आखिरकार हमें रिश्ता तोड़ना पड़ा। इस मामले में दुल्हन के पिता की शिकायत पर दूल्हे गौरव और उसके परिजन पर मारपीट और दहेज मांगने का केस दर्ज कराया। पुलिस को शादी के दौरान हुए विवाद के फुटेज भी सौंपे गए।Edited By: Navin Rangiyal