बुधवार, 5 नवंबर 2025
  • Follow us
  1. समाचार
  2. वेबदुनिया सिटी
  3. इंदौर
  4. A 32-year-old man died of a heart attack after returning from the gym
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
Last Modified: बुधवार, 5 नवंबर 2025 (14:25 IST)

जिम से लौटे 32 साल के युवक की हार्ट अटैक से मौत, हॉफ फ्राय अंडा खाने के बाद हुई थी घबराहट

A 32-year-old man died of a heart attack after returning from the gym
इंदौर में 32 साल के एक युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह जिम से दुकान पर लौटा था और हॉफ फ्राय अंडा खाया था। इसके बाद उसे घबराहट हुई, जिसके बाद उसे अस्‍पताल ले जाया गया। जब परिजन उसे अस्‍पताल ले गए, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। युवक का नाम संदीप सोनगिरा है। उसकी मौत से परिवार में मातम है।
संदीप सुखलिया का रहने वाला था और रोजाना एक्‍सरसाइज के लिए जिम जाता था। वह पान की दुकान और एग फ्रेश की दुकान भी चलाता था। जानकारी के मुताबिक वो रोज की तरह बुधवार को जिम गया। वहां से लौटने के बाद दुकान पर आया। उनसे हाफ फ्राय खाया। कुछ देर बाद उसने एसिडिटी की शिकायत की। घबराहट ज्‍यादा होने पर उसे छोटा भाई अस्पताल ले गया।
संदीप ने भाई को कहा था कि उसके सीने में तेज दर्द हो रहा है। इसके बाद वह बेहोश हो गया। डॉक्‍टर के पास भाई संदीप को लेकर पहुंचा, लेकिन तब तक उसकी दिल की धड़कन रुक चुकी थी। डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। डाक्टर ने दिल का दौरा पड़ने की शंका जताई। संदीप की पांच साल पहले ही शादी हुई थी। संदीप के परिवार में पत्नी और दो बच्चे है। इसके अलावा एक छोटा भाई और माता-पिता भी है।
क्‍या कहा परिजनों ने : परिजन संदीप की मौत से सदमे में हैं। परिजनों का कहना है कि पहले कभी भी दिल की बीमारी की कोई शिकायत संदीप को नहीं रही। अचानक हुई मौत से परिजन भी सकते में है। इस कारण मामला पुलिस तक पहुंचा। शव को पोस्टमार्टम के लिए एमवाय अस्पताल पहुंचाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत की वजह दिल का दौरा ही बताई गई। बाणगंगा पुलिस ने मर्ग कायम किया और शव का पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट में भी मौत की वजह दिल की धड़कन रुकना बताया गया।
Edited By: Navin Rangiyal
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

DGCA का विमान यात्रियों के लिए बड़ा फैसला, टिकट कैंसल पर वापस मिलेगा पूरा पैसा

DGCA का विमान यात्रियों के लिए बड़ा फैसला, टिकट कैंसल पर वापस मिलेगा पूरा पैसानागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने विमान यात्रियों को बड़ी राहत दी है। सोमवार को नए ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं। अब टिकट कैंसल कराने पर यात्रियों को पूरी राशि वापस मिलेगी। नए नियमों में कहा गया है कि यात्रियों को टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रद्द या रिवाइज्ड करने की सुविधा मिलनी चाहिए।

TMC का आरोप, पश्चिम बंगाल में SIR के खौफ में 7 लोगों ने जान दी

TMC का आरोप, पश्चिम बंगाल में SIR के खौफ में 7 लोगों ने जान दीनिर्वाचन आयोग ने 12 राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में एसआईआर की शुरुआत की, ममता ने कहा- मतदाताओं को धमकाने की कोशिश

रघुनाथपुर में हिमंत बिस्वा सरमा बोले, सारे ओसामा को खत्म करना है

रघुनाथपुर में हिमंत बिस्वा सरमा बोले, सारे ओसामा को खत्म करना हैBihar Assembly Elections 2025 : असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बिहार की रघुनाथपुर विधानसभा सीट पर चुनाव प्रचार के दौरान राजद प्रत्याशी ओसामा शादाब की तुलना ओसामा बिन लादेन से कर दी। उन्होंने कहा कि चुनाव बाद देश में जितने भी ओसामा बिन लादेन है, सबको खत्म करना है।

मोकामा में ललन सिंह को महंगा पड़ा बयान, दर्ज हुई FIR

मोकामा में ललन सिंह को महंगा पड़ा बयान, दर्ज हुई FIRFIR against LalanSingh : बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की 141 सीटों पर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन जदयू नेता और केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन ललन सिंह को एक बयान खासा महंगा पड़ गया। उन पर गरीब वोटरों को धमकाने के मामले में FIR दर्ज की गई है।

तेजप्रताप और तेजस्वी की जंग तेज, बड़े का छोटे भाई पर निशाना, कहा- चुनाव के बाद मिलेगा...

तेजप्रताप और तेजस्वी की जंग तेज, बड़े का छोटे भाई पर निशाना, कहा- चुनाव के बाद मिलेगा...Tej Pratap Yadav targets Tejashwi: बिहार के पूर्व मुख्‍यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बेटों- तेजस्वी और तेजप्रताप यादव के बीच चुनावी जंग तेज हो गई है। महुआ विधानसभा सीट पर तेजस्वी की रैली के बाद तेजप्रताप ने छोटे भाई पर जमकर निशाना साधा है। जनशक्ति जनता दल के मुखिया तेजप्रताप ने छोटे भाई को निशाने पर लेते हुए कहा कि चुनाव के बाद वह उन्हें झुनझुना पकड़ाएंगे।

और भी वीडियो देखें

जिम से लौटे 32 साल के युवक की हार्ट अटैक से मौत, हॉफ फ्राय अंडा खाने के बाद हुई थी घबराहट

जिम से लौटे 32 साल के युवक की हार्ट अटैक से मौत, हॉफ फ्राय अंडा खाने के बाद हुई थी घबराहटइंदौर में 32 साल के एक युवक की हार्ट अटैक से मौत हो गई। वह जिम से दुकान पर लौटा था और हॉफ फ्राय अंडा खाया था। इसके बाद उसे घबराहट हुई, जिसके बाद उसे अस्‍पताल ले जाया गया। जब परिजन उसे अस्‍पताल ले गए, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। युवक का नाम संदीप सोनगिरा है। उसकी मौत से परिवार में मातम है।

किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों से मुठभेड़, जंगल में घिरे कई आतंकी, सेना का एक जवान घायल

किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों से मुठभेड़, जंगल में घिरे कई आतंकी, सेना का एक जवान घायलEncounter with security forces in Kishtwar, Jammu and Kashmir : जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले के छात्रू (कलाबन) क्षेत्र में आज सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। खबरों के अनुसार, इस मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल हो। इलाके में रुक-रुक कर गोलीबारी चल रही है। सुरक्षाबलों ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया है और आतंकियों की तलाश जारी है। सेना की व्हाइट नाइट कोर और जम्मू-कश्मीर पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में क्षेत्र में कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका है।

एयरपोर्ट पर बंडी खरीद रहे थे तेजप्रताप यादव, क्या बोले तेजस्वी? वीडियो वायरल

एयरपोर्ट पर बंडी खरीद रहे थे तेजप्रताप यादव, क्या बोले तेजस्वी? वीडियो वायरलBihar Assembly Election : बिहार विधानसभा चुनाव में तेजप्रताप यादव और तेजस्वी यादव इन दिनों एक दूसरे के खिलाफ जमकर तंज कस रहे हैं। यहां तक कि तेजस्वी तो अपने बड़े भाई तेजप्रताप यादव की सीट महुआ पर उनके खिलाफ जाकर प्रचार भी कर चुके हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर दोनों भाइयों की मुलाकात का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है।

राहुल गांधी ने वोट चोरी पर फोड़ा हाइड्रोजन बम, कहा- हरियाणा में 8 में से 1 वोटर नकली

राहुल गांधी ने वोट चोरी पर फोड़ा हाइड्रोजन बम, कहा- हरियाणा में 8 में से 1 वोटर नकलीRahul Gandhi on vote theft: रायबरेली से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अपना बहुप्रतीक्षित 'हाइड्रोजन बम' फोड़ते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव में एक पूरे प्रदेश की चोरी हो गई। राहुल ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि ईसी भाजपा की मदद कर रहा है। राहुल ने कहा- हरियाणा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में वोट चोरी पकड़ी गई। हरियाणा में कांग्रेस 22 हजार 779 वोटों से विधानसभा चुनाव हारी थी, जबकि इस राज्य में करीब 25 लाख वोटों की चोरी हुई।

ये मोमोस जान ले लेगा, जगह-जगह हो रही मिलावट, गंदगी से भरा जानलेवा अजीनोमोटो मिला, आउटर में धड़ल्‍ले से बिक रहा

ये मोमोस जान ले लेगा, जगह-जगह हो रही मिलावट, गंदगी से भरा जानलेवा अजीनोमोटो मिला, आउटर में धड़ल्‍ले से बिक रहाअपने खाने और स्‍वाद के लिए जाने जाने वाले इंदौर में खाद्य पदार्थों में मिलावटखोरी का धंधा अपने चरम पर है। हर दिन कहीं न कहीं मिलावट का मामला सामने आ रहा है। हाल ही में कई क्‍विंटल नकली घी और मावा बरामद किया गया था। अब इंदौर में बनने वाले मोमोज में जानलेवा अजीनोमोटो मिला है। खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए 150 किग्रो जानलेवा अजीनोमोटो जब्‍त किया है।

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्स

Lava Agni 4 की टीजर ने मचाया धमाका, जानिए कब होगा लॉन्च, क्या होंगे फीचर्सLava Agni 4 Launching Date: Lava Agni 4 का टीजर सामने आ गया है। लावा मोबाइल्स के आधिकारिक हैंडल ने ऐलान किया की कि अग्नि सीरीज़ का अगला मॉडल 20 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्च की तारीख की घोषणा के साथ ही डिवाइस में इस्तेमाल होने वाले प्रोसेसर का एक टीजर भी जारी किया गया। चिपसेट का खुलासा किए बिना, कंपनी ने डाइमेंशन लोगो साझा किया।

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AI

एलन मस्क का बड़ा दावा : 5-6 साल बाद 'स्मार्टफोन युग' खत्म! न Apps, न iOS/Android, सिर्फ AISmartphone era will end in 5-6 years: कल्पना कीजिए, एक ऐसा दौर जहां आपका स्मार्टफोन सिर्फ एक स्क्रीन न हो, बल्कि आपकी हर कल्पना को जीवंत करने वाला जादू का लैंप हो। जहां ऐप्स और ऑपरेटिंग सिस्टम की दुनिया खत्म हो जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आपकी हर इच्छा को रीयल-टाइम वीडियो में बदल दे।

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी

iPhone 16 Pro Max की तरह लुक वाला सस्ता स्मार्टफोन, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरीLava SHARK 2 : अगर आपके हाथों में यह फोन रहेगा तो लोगों को लगेगा कि iPhone 16 Pro Max चला रहे हैं। लावा ने iPhone 16 Pro Max की तरह दिखने वाला स्मार्टफोन Lava SHARK 2 लॉन्च कर दिया है। इसे बजट सेगमेंट में 4GB रैम + 64GB स्टोरेज वाले सिंगल वैरिएंट के साथ उतारा है और इसकी कीमत 6999 रुपए रखी है। स्मार्टफोन को ऑफलाइन ही खरीदा जा सकेगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

धर्म-संसार

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

क्रिकेट

ज्योतिष

Copyright 2025, Webdunia.com