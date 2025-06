आपकी रोज की ये 5 हैबिट्स कम कर सकती हैं हार्ट अटैक का रिस्क, जानिए इनके बारे में

habits that leads to heart attack in hindi: आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में स्ट्रेस, गलत खान-पान, और बेपरवाह जीवनशैली ने दिल की बीमारियों को उम्र से पहले ही दस्तक देने का मौका दे दिया है। भारत जैसे देश में जहां युवाओं में हार्ट अटैक के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, वहां ये सवाल जरूरी हो जाता है कि क्या रोज की कुछ छोटी आदतें इस गंभीर खतरे को कम कर सकती हैं? ऐसी कई वैज्ञानिक स्टडीज और हेल्थ एक्सपर्ट्स की सलाहें हैं जो बताती हैं कि दिनचर्या में कुछ आसान लेकिन असरदार बदलाव अपनाकर आप अपने दिल को लंबे समय तक स्वस्थ रख सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसी ही 5 रोज़मर्रा की आदतों के बारे में जो हार्ट अटैक के खतरे को कम कर सकती हैं।

1. वॉक या एक्सरसाइज से करें हर दिन की शुरुआत

सुबह-सुबह 30 मिनट की वॉक न सिर्फ शरीर को एक्टिव बनाती है, बल्कि आपके हृदय को मजबूत भी करती है। हल्की-फुल्की एक्सरसाइज जैसे ब्रिस्क वॉक, योगासन, साइकलिंग या स्वीमिंग से ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है और कोलेस्ट्रॉल का स्तर संतुलित होता है। नियमित फिजिकल एक्टिविटी आपकी धमनियों को लचीला बनाए रखती है, जिससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है और हार्ट अटैक का खतरा घटता है।

2. स्ट्रेस कम करना सीखें

तनाव आपके दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है। आज की तेज़ ज़िंदगी में तनाव से बचना मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। रोज़ 10-15 मिनट मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग या साइलेंस टाइम का अभ्यास आपकी मानसिक सेहत को सुधारता है। रिसर्च बताती हैं कि क्रॉनिक स्ट्रेस से ब्लड प्रेशर बढ़ता है और दिल की धड़कनें असामान्य हो सकती हैं, जो हार्ट अटैक के रिस्क को बढ़ाता है। ऐसे में थोड़ी देर खुद के लिए समय निकालना दिल के लिए सबसे बड़ी ट्रीटमेंट हो सकती है।

3. खाने की प्लेट को बनाएं हेल्दी हार्ट फ्रेंडली

आप जो खाते हैं, वही आपके दिल का भविष्य तय करता है। तली-भुनी, प्रोसेस्ड और हाई-सोडियम चीज़ों को हटाकर ताजे फल, सब्ज़ियां, ओट्स, नट्स, और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर फूड्स को अपनी डाइट में शामिल करें। खासकर फाइबर और एंटीऑक्सिडेंट्स से भरपूर खाना कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है, जिससे दिल का बोझ हल्का होता है। साथ ही, चीनी और ट्रांस फैट से दूर रहना भी उतना ही जरूरी है।

4. दिल को दें रेस्ट का समय

अगर आप रोज़ 6-8 घंटे की नींद नहीं ले रहे हैं, तो आप अपने दिल के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अधूरी या खराब क्वालिटी की नींद आपके शरीर में स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा सकती है, जिससे हृदय पर दबाव बढ़ता है। नींद की कमी मोटापा, हाई बीपी और डायबिटीज जैसी बीमारियों को जन्म देती है, जो हार्ट अटैक के प्रमुख कारणों में से हैं। इसलिए, स्मार्टफोन छोड़कर नींद को समय दीजिए, ताकि आपका दिल भी चैन की सांस ले सके।

5. स्मोकिंग और शराब से दूरी बनाएं

धूम्रपान और अत्यधिक शराब सेवन हृदय की रक्तवाहिनियों को कठोर बना देता है, जिससे उनमें ब्लॉकेज बनने की संभावना बढ़ जाती है। स्मोकिंग से खून में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, जिससे दिल को ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। अगर आप इन आदतों से दूरी बना लेते हैं, तो हार्ट अटैक के रिस्क को 50% तक कम किया जा सकता है। बेहतर होगा कि हेल्दी विकल्पों जैसे ग्रीन टी, डिटॉक्स ड्रिंक्स या हर्बल इंफ्यूजन की ओर कदम बढ़ाएं।

