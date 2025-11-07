खेसारी लाल की बात और घोड़े के पाद में कोई फर्क नहीं : पवन सिंह

इसे कहते हैं "खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे" खेसारी के सामने इसकी कोई औकात तो है नहीं, न राजनीति में और न लोकप्रियता में...अब खेसारी विधायक भी हो जाएंगे, इसी से जला… pic.twitter.com/NrZkxGmRMf — Vishal JyotiDev Agarwal (@JyotiDevSpeaks) November 6, 2025

बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भोजपुरी सितारों खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच जबरदस्त टक्कर देखने को मिल रही है। बता दें कि बिहार में चुनाव हो रहे हैं। ऐसे में नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। अब खेसारी लाल और पवन सिंह के बयान मीडिया में वायरल हो रहे हैं।एक तरह से चुनावी माहौल में खेसारी लाल यादव और पवन सिंह के बीच जुबानी जंग छिड़ गई है। खेसारी लाल, पवन सिंह के लिए कुछ कहते हैं। फिर पावर स्टार उन्हें जवाब देते हैं। बातों ही बातों में खेसारी लाल अपनी पत्नी को बहन बोल गए, जिस पर पवन सिंह चुटकी ली है।अब पवन सिंह ने जो कहा है वो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। पवन सिंह ने कहा है कि— खेसारी लाल अपनी बीवी को बहन और बहन को बीवी बना लिए हैं, उनकी बात और घोड़े के पाद में कोई फर्क नहीं है। इसे कहते हैं "खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे" खेसारी के सामने इसकी कोई औकात तो है नहीं, न राजनीति में और न लोकप्रियता में... अब खेसारी विधायक भी हो जाएंगे, इसी से जला कुढ़ा जा रहा है!चुनाव प्रचार के दौरान एक इंटरव्यू में खेसारी लाल ने कहा था कि मैं जब घर पर रहता हूं, तो पत्नी चंदा को बहुत प्यार देता हूं। लेकिन जब बाहर निकलता हूं, तो उसका भाई बन जाता हूं। क्योंकि बहन की सुरक्षा करना हमारा फर्ज है। खेसारी अपने इस बयान को लेकर काफी ट्रोल हुए थे। वहीं अब पवन सिंह भी उनके मजे लेने से पीछे नहीं हटे।बता दें कि जब से बिहार इलेक्शन शुरू हुआ है। तब से खेसारी लाल पवन सिंह के खिलाफ बोल रहे हैं। कभी वो पवन सिंह की शादीशुदा जिंदगी पर कमेंट करते हैं, तो कभी उन्हें नचनिया कहते हैं। अब पवन सिंह ने उन पर कमेंट किया है, देखना होगा कि खेसारी लाल उन्‍हें जवाब में क्‍या कहते हैं।Edited By: Navin Rangiyal