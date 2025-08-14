Share bazaar: अमेरिकी बाजारों के सकारात्मक रुख से Sensex और Nifty में शुरुआती कारोबार में रही तेजी

अमेरिकी बाजारों (US markets) में सकारात्मक रुख के बीच गुरुवार को शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में तेजी रही। बीएसई सेंसेक्स (BSE Sensex) शुरुआती कारोबार में 154.07 अंक चढ़कर 80,693.98 अंक पर और एनएसई निफ्टी (NSE Nifty) 45 अंक की बढ़त के साथ 24,664.35 अंक पर पहुंच गया। सेंसेक्स में शामिल 30 कंपनियों में से इन्फोसिस, सन फार्मा, एशियन पेंट्स, एचडीएफसी बैंक, मारुति और टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) के शेयर लाभ में रहे। टाटा स्टील, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, एनटीपीसी और अदाणी पोर्ट्स के शेयर नुकसान में रहे।

ब्रेंट क्रूड (Brent Crude) 65.85 डॉलर प्रति बैरल पर और एफआईआई (FII) बुधवार को बिकवाल रहे : अंतरराष्ट्रीय मानक ब्रेंट क्रूड 0.34 प्रतिशत की बढ़त के साथ 65.85 डॉलर प्रति बैरल के भाव पर रहा। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक, विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई) बुधवार को बिकवाल रहे थे और उन्होंने शुद्ध रूप से 3,644.43 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। घरेलू संस्थागत निवेशकों (डीआईआई) ने 5,623.79 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे।(भाषा)

