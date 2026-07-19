संग्राम सिंह ने सिर्फ 80 सेकेंड में धराशाही किया पाकिस्तानी फाइटर को

भारतीय कुश्ती आइकन और अपराजित मिश्रित मार्शल आर्ट (MMA) फाइटर संग्राम सिंह ने प्रतिष्ठित स्ट्राइक एशिया चैम्पियनशिप खिताब पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान के मोहम्मद आबिद अली को केवल 1 मिनट और 20 सेकंड में हराकर इतिहास रच दिया।बहुप्रतीक्षित भारत-पाकिस्तान मुकाबला अपनी उम्मीदों पर खरा उतरा – लेकिन केवल थोड़े समय के लिए – क्योंकि शुरुआती घंटी से ही संग्राम ने मुकाबले पर अपना दबदबा बना लिया।असाधारण शक्ति, सटीकता, तकनीक और संयम का प्रदर्शन करते हुए, भारतीय स्टार ने अपने प्रतिद्वंद्वी को पछाड़ दिया और पहले दौर में सनसनीखेज नॉकआउट हासिल किया, जिससे पिंजरे के अंदर उनकी श्रेष्ठता के बारे में कोई संदेह नहीं रह गया।इस जीत के साथ, संग्राम सिंह ने अपने अजेय पेशेवर एमएमए रिकॉर्ड को बढ़ाया और अपने शानदार खेल करियर में एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर जोड़ा। इस जीत ने चैम्पियनशिप कुश्ती से मिश्रित मार्शल आर्ट में उनके उल्लेखनीय परिवर्तन को उजागर किया, जिससे भारत के अग्रणी लड़ाकू खेल एथलीटों में से एक के रूप में उनकी स्थिति मजबूत हुई।जीत के बाद, संग्राम सिंह ने यह खिताब भारत के लोगों को समर्पित किया और शांति और समावेशिता का संदेश साझा किया। संग्राम सिंह ने कहा, “मैं इस जीत को भारत के लोगों को समर्पित करता हूं। मैं इस दुनिया के हर नागरिक से प्यार करता हूं। खेल में सीमाओं, धर्मों और संस्कृतियों से परे लोगों को एकजुट करने की शक्ति है। मेरा संदेश शांति, मानवता और पारस्परिक सम्मान में से एक है।”प्रतियोगिता से पहले, मोहम्मद आबिद अली ने मुसलमानों के प्रति अपना प्यार और समर्थन व्यक्त किया था। इसके विपरीत, संग्राम सिंह ने सार्वभौमिक भाईचारे के व्यापक संदेश पर जोर देते हुए कहा कि उनका प्यार और सम्मान दुनिया के प्रत्येक नागरिक तक है।पाकिस्तान के अली रजा नासिर, ट्यूनीशिया के हकीम ट्रैबेल्सी और फ्रांस के फ्लोरियन कॉडियर पर जीत के बाद, यह जीत संग्राम सिंह की अंतरराष्ट्रीय एमएमए यात्रा में एक और यादगार अध्याय है।भारत-पाकिस्तान मुकाबले में भारी वैश्विक दिलचस्पी के बावजूद, अत्यधिक भारी ऑनलाइन ट्रैफ़िक के कारण इवेंट की लाइव स्ट्रीम में तकनीकी व्यवधान आया, जिससे कई प्रशंसक मुकाबला लाइव नहीं देख पाए। फिर भी, संग्राम के शानदार 80 सेकंड के नॉकआउट की खबर सोशल मीडिया और अंतरराष्ट्रीय खेल जगत में तेजी से फैल गई, जिससे यह लड़ाकू खेलों में सबसे चर्चित क्षणों में से एक बन गया।इस बहुप्रतीक्षित सीमा पार प्रतियोगिता में संग्राम सिंह की जोरदार जीत को भारतीय एमएमए में निर्णायक क्षणों में से एक के रूप में याद किए जाने की उम्मीद है। स्ट्राइक एशिया चैंपियन बनकर, उन्होंने एकता, शांति और खेल भावना का एक शक्तिशाली संदेश देते हुए एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारतीय तिरंगे को फहराया।