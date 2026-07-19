सम्बंधित जानकारी
- जसप्रीत बुमराह के बिना गेंदबाजी करने उतरा भारत, इंग्लैंड ने चुनी बल्लेबाजी
- इंगलैंड ने फ्रांस को 6-4 से हराकर जीता FIFA World Cup का ब्रोंज मेडल
- 'रामायणम्' में सूर्पणखा बन रकुल प्रीत सिंह ने बढ़ाया क्रेज, यश ने की दमदार परफॉर्मेंस की तारीफ
- MP में UCC बिल को कैबिनेट की मंजूरी, CM डॉ. मोहन यादव ने बताई बड़ी बातें
- Gujarat : दक्षिण गुजरात में मानसून का कहर, सूरत शहर पानी-पानी; पॉश इलाकों में भी जलभराव
इंग्लैंड ने लॉर्ड्स के मैदान पर बनाया सबसे बड़ा स्कोर, 387 रन ठोके भारत के खिलाफ
ENGvsIND इंग्लैंड ने लंदन के लॉर्ड्स के एतिहासिक मैदान में इतिहास रचते हुए भारतीय गेंदबाजों के खिलाफ निर्धारित 50 ओवरों में 387 रन बनाए। इस पारी में बहुत सारे रिकॉर्ड बने। भारत के खिलाफ बेन डकेट और जैकब बेथल ने सर्वाधिक 193 रनों की साझेदारी की। यह लॉर्ड्स पर सबसे बड़ी सलामी साझेदारी थी। इसके अलावा बेन डकेट ने 140 रन बनाए जो इस मैदान पर किसी भी बल्लेबाज का एकदिवसीय प्रारुप में सर्वाधिक स्कोर है।
भारतीय गेंदबाजी के हाल बेहाल रहे। सिर्फ प्रसिद्ध कृष्णा को 2 विकेट मिले वहीं। प्रिंस यादव को 1 विकेट मिला। भारत को अगर यह मैच जीतना है तो एकदिवसीय प्रारुप में रिकॉर्ड रन चेज करना होगा। भारत के लिए सबसे महंगे गुरनूर बरार रहे जिन्होंने 10 ओवर में 97 रन दिए।
डकेट और बेथेल ने ओपनिंग साझेदारी में 301 ओवर में 192 रन जोड़े और मजबूत स्कोर की नींव रख दी। बेथेल शतक से चूक गए लेकिन डकेट ने शतक जड़ा और इंग्लैंड को और मज़बूत स्थिति में पहुंचाया। डकेट 135 गेंदों में 18 चौकों और एक छक्के की मदद से 141 के स्कोर पर आउट हुए लेकिन पिछले मैच के प्लेयर ऑफ़ द मैच जो रूट एक बार फिर डट गए और अंतिम ओवरों में जॉस बटलर ने आक्रमण किया। भारत को जसप्रीत बुमराह की कमी खली जो कि घुटने की चोट के चलते यह मुक़ाबला नहीं खेल रहे थे।
डकेट और बेथेल ने भारत की नई गेंद से की गई खराब गेंदबाज़ी का पूरा फ़ायदा उठाया और ढीली गेंदों पर रन बनाकर टीम के लिए एक मज़बूत नींव रखी। एक बार जमने के बाद, उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, जबकि भारतीय गेंदबाज़ों को लय पाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। बेथेल ने सबसे पहले अपनी फ़िफ़्टी पूरी की, लेकिन वे वनडे में शतक बनाने से बस थोड़ा ही चूक गए और 91 रन पर आउट हो गए। बेथेल ने 93 गेंदों में 11 चौके और दो छक्के लगाए।
वहीं, डकेट ने लगातार रन बनाना जारी रखा, अपना चौथा वनडे शतक लगाया और लॉर्ड्स के मैदान पर सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया; अंत में वे शानदार 141 रन बनाकर आउट हुए। रूट (48 गेंदों पर नाबाद 74) ने इस फ़ॉर्मेट में अपनी शानदार निरंतरता बनाए रखते हुए एक और अर्धशतक जड़ा – जो उनकी छठी फ़िफ़्टी थी – और बटलर (13 गेंदों पर नाबाद 41) के साथ मिलकर पारी का बेहतरीन समापन किया। इस जोड़ी ने आखिरी तीन ओवरों में 62 रन ठोके और इंग्लैंड को 387 रनों के विशाल स्कोर तक पहुँचाया। रुट ने 48 गेंदों में नौ चौके मारे जबकि बटलर ने 13 गेंदों में चार चौके और तीन छक्के मारे।
भारतीय गेंदबाजी के हाल बेहाल रहे। सिर्फ प्रसिद्ध कृष्णा को 2 विकेट मिले वहीं। प्रिंस यादव को 1 विकेट मिला। भारत को अगर यह मैच जीतना है तो एकदिवसीय प्रारुप में रिकॉर्ड रन चेज करना होगा। भारत के लिए सबसे महंगे गुरनूर बरार रहे जिन्होंने 10 ओवर में 97 रन दिए।
इंग्लैंड ने पहले दस ओवर में 58 रन बनाए। 10 से 40 ओवर में 210 रन बनाए। और अंतिम 10 ओवर में 126 रन बनाए। इसमें से 62 रन अंतिम 3 ओवरों में आए।आज इंग्लैंड ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। जसप्रीत बुमराह की कमी भारतीय गेंदबाजों को बहुत खली जो घुटने की चोट से बाहर रहे।
Innings Break!— BCCI (@BCCI) July 19, 2026
England set #TeamIndia a target of 388 runs at Lord's.
Over to our batters.
Scorecard https://t.co/pLZ2PvDH5G#ENGvIND pic.twitter.com/ZhZdxpW4NW
डकेट और बेथेल ने ओपनिंग साझेदारी में 301 ओवर में 192 रन जोड़े और मजबूत स्कोर की नींव रख दी। बेथेल शतक से चूक गए लेकिन डकेट ने शतक जड़ा और इंग्लैंड को और मज़बूत स्थिति में पहुंचाया। डकेट 135 गेंदों में 18 चौकों और एक छक्के की मदद से 141 के स्कोर पर आउट हुए लेकिन पिछले मैच के प्लेयर ऑफ़ द मैच जो रूट एक बार फिर डट गए और अंतिम ओवरों में जॉस बटलर ने आक्रमण किया। भारत को जसप्रीत बुमराह की कमी खली जो कि घुटने की चोट के चलते यह मुक़ाबला नहीं खेल रहे थे।
वहीं, डकेट ने लगातार रन बनाना जारी रखा, अपना चौथा वनडे शतक लगाया और लॉर्ड्स के मैदान पर सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर बनाया; अंत में वे शानदार 141 रन बनाकर आउट हुए। रूट (48 गेंदों पर नाबाद 74) ने इस फ़ॉर्मेट में अपनी शानदार निरंतरता बनाए रखते हुए एक और अर्धशतक जड़ा – जो उनकी छठी फ़िफ़्टी थी – और बटलर (13 गेंदों पर नाबाद 41) के साथ मिलकर पारी का बेहतरीन समापन किया। इस जोड़ी ने आखिरी तीन ओवरों में 62 रन ठोके और इंग्लैंड को 387 रनों के विशाल स्कोर तक पहुँचाया। रुट ने 48 गेंदों में नौ चौके मारे जबकि बटलर ने 13 गेंदों में चार चौके और तीन छक्के मारे।
कोलकाता से मैच धुला के पंजाब किंग्स हुई बाहर, 7 जीत के बाद 6 हार
ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फिर दोहराया, 'मेरे लिए देश पहले IPL बाद में'
IPL में सनराईजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने स्पष्ट कहा है कि कम से कम अगले कुछ वर्षों तक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट उनकी पहली प्राथमिकता होगी। यह बयान उस चर्चा के बीच आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ बड़े खिलाड़ी IPL से आगे बढ़कर अन्य फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने के लिए राष्ट्रीय टीम से दूरी बना सकते हैं।
वैभव सूर्यवंशी अब तोड़ेंगें यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्ड
Madhya Pradesh League में शिरकत करेंगे माधव तिवारी, शामिल हुए उज्जैन की टीम में
इंदौर में होने वाली मध्य प्रदेश लीग (एमपीएल) टी20 सिंधिया कप 2026 के लिए उज्जैन फाल्कन्स ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें युवा ऑलराउंडर माधव तिवारी सबसे बड़े आकर्षण के रूप में उभरकर सामने आए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे माधव तिवारी इस समय मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित युवा क्रिकेटरों में से एक हैं।