'रामायणम्' में सूर्पणखा बन रकुल प्रीत सिंह ने बढ़ाया क्रेज, यश ने की दमदार परफॉर्मेंस की तारीफ

नितेश तिवारी की 'रामायणम्' में रकुल प्रीत सिंह का सूर्पणखा का रोल फिल्म की रिलीज से पहले ही सबसे चर्चित परफॉर्मेंस में से एक बन गया है। उनकी परफॉर्मेंस के आस-पास के रोमांच के साथ-साथ, रकुल की शानदार खूबसूरती और स्क्रीन पर उनकी मैग्नेटिक प्रेजेंस ने उन्हें सूर्पणखा का रोल निभाने के लिए सबसे सही चॉइस में से एक बना दिया है।

एक ऐसा कैरेक्टर जिसे अक्सर पौराणिक कथाओं में असाधारण सुंदरता वाला बताया जाता है, लेकिन बाद में वह एपिक के सबसे गलत समझे जाने वाले किरदारों में से एक बन गया। 'रामायणम्: प्रथम संकल्प' इवेंट में, रावण का रोल निभाने वाले एक्टर यश ने रकुल के रोल के बारे में बात की और कहा, सूर्पणखा के तौर पर, जिस तरह से उन्होंने उस रोल को निभाया है। उनकी परफॉर्मेंस के असर को मानते हुए और उनके कैरेक्टर को लेकर बढ़ते इंतज़ार को और बढ़ाते हुए।

यश से मिली तारीफ़ ने रकुल के सूर्पणखा के रोल को लेकर एक्साइटमेंट को और बढ़ा दिया है। सूर्पणखा को इस एपिक में सबसे लेयर्ड और अहम किरदारों में से एक माना जाता है। जहाँ सूर्पणखा को अक्सर एक ही नज़रिए से देखा गया है, वहीं रामायण में रकुल के रोल में गहराई, यकीन, तेज़ी और खूबसूरती लाने के साथ, इसे ज़्यादा बारीकी से और इमोशनल रूप से रिच तरीके से पेश किया गया है।

रकुल की खूबसूरती, एक्सप्रेसिव प्रेज़ेंस और ज़बरदस्त स्क्रीन अपील इस बात को और पक्का करती है कि ऑडियंस क्यों मानती है कि वह इस आइकॉनिक कैरेक्टर को ज़िंदा करने के लिए एकदम सही चॉइस हैं।

जब से रकुल की कास्टिंग के अंदाज़े शुरू हुए हैं, ऑडियंस उन्हें इंडियन माइथोलॉजी के सबसे दिलचस्प कैरेक्टर्स में से एक में बदलते हुए देखने के लिए बेताब है। रामायण: प्रथम संकल्प इवेंट में उनके आने से यह बात और मज़बूत हुई, फैंस और सोशल मीडिया पर उनकी अलौकिक सुंदरता, मैग्नेटिक ऑरा और शाही प्रेज़ेंस की खूब तारीफ़ की गई, और उन्हें सूर्पणखा के लिए एकदम सही बताया गया।

यश के शब्दों से रकुल की परफॉर्मेंस के असर की शुरुआती झलक मिलने के साथ, उम्मीदें और भी मज़बूत हो गई हैं। जैसे रामायण भारत के सबसे बड़े एपिक में से एक को बड़े पर्दे पर इतने बड़े पैमाने पर लाने के लिए तैयार है, वैसे ही रकुल प्रीत सिंह की सूर्पणखा फिल्म की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली परफॉर्मेंस में से एक बन रही है, और दर्शक उनके दमदार रोल और इस लेजेंडरी कैरेक्टर में उनके शानदार बदलाव को देखने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।