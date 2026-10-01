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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Thursday, 1 October 2026 (12:05 IST)

हॉंगकॉंग से हार के बाद भी भारतीय महिला स्क्वॉश टीम ने जीता ब्रॉंज मेडल

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Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Thu, 1 Oct 2026 (12:05 IST)
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भारतीय स्क्वैश टीम को एशियाई खेलों में गुरुवार को सेमीफाइनल मुकाबले में हांगकांग से 1-2 से हरा के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा।आज रोमांचक मुकाबले में अनाहत सिंह की हार ने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया, लेकिन तन्वी खन्ना ने चौंकाने वाली जीत दर्ज करते हुए भारत को टूर्नामेंट से बनाये रखा। हालांकि, निर्णायक मैच में जोशना चिनप्पा हार गई।

अनाहत सिंह को चान सिन युक से 3-2 (11-9, 11-8, 6-11, 11-13, 10-12) से हार का सामना करना पड़ा, जबकि तन्वी खन्ना ने ली का यी को 3-1 (4-11, 13-11, 11-9, 13-11) से हराकर मुकाबला बराबरी पर ला दिया। इसके बाद जोशना चिनप्पा निर्णायक मैच में हो त्ज़े लोक से 3-0 (11-4, 11-7, 11-9) से हार गईं।

उल्लेखनीय है कि जोशना चिनप्पा, तन्वी खन्ना और अनाहत सिंह उस भारतीय महिला टीम का भी हिस्सा थीं जिसने हांग्जो 2023 में कांस्य पदक जीता था।    सिन युक चान के खिलाफ अनाहत ने शानदार शुरुआत की और पहले दो गेम जीत लिए। चौथे गेम में वह 10-6 से आगे थीं लेकिन चार मैच प्वाइंट गंवा बैठीं जिससे सिन को जोरदार वापसी का मौका मिल गया।

पांचवें गेम में अनाहत 7-9 से पिछड़ गईं लेकिन उन्होंने वापसी करते हुए स्कोर 9-9 कर दिया। इसके बाद सिन ने पहला मैच प्वाइंट हासिल किया। अनाहत ने बैकहैंड ड्रॉप के जरिए इसे बचाया लेकिन संयम बनाए रखने वाली सिन ने एक और मैच प्वाइंट हासिल किया और फिर मुकाबला अपने नाम कर लिया।

दूसरे मैच में तन्वी को का यी ली के खिलाफ शुरुआत में काफी संघर्ष करना पड़ा और वह पहला गेम जल्दी हार गईं। दूसरे गेम में उन्होंने बेहतर प्रदर्शन करते हुए रैलियों को लंबा खींचा और 10-9 पर गेम प्वाइंट हासिल किया। बैकहैंड ड्रॉप के जरिए ली ने स्कोर बराबर कर दिया। तन्वी ने एक और गेम प्वाइंट गंवाया लेकिन तीसरे प्रयास में सफलता हासिल कर भारत को मुकाबले में बनाए रखा। तीसरे गेम में भारतीय खिलाड़ी 3-7 से पिछड़ गई थीं लेकिन उन्होंने वापसी करते हुए स्कोर 9-9 कर दिया। इसके बाद गेम प्वाइंट हासिल कर तन्वी ने ली की एक और गलती का फायदा उठाते हुए गेम अपने नाम कर लिया।

चौथे गेम में तन्वी ने 4-1 की बढ़त बना ली। ली ने 9-7 से बढ़त हासिल कर ली लेकिन तन्वी ने लगातार दो अंक लेकर वापसी की। ली ने गेम प्वाइंट हासिल किया जिसे तन्वी ने बचा लिया और फिर खुद मैच प्वाइंट हासिल कर लिया। पहला मैच प्वाइंट गंवाने के बाद उन्होंने दूसरे मौके को भुनाया और भारत की उम्मीदें बरकरार रखीं।

निर्णायक एकल मुकाबले में जोशना का सामना हो से हुआ। भारतीय खिलाड़ी अपनी प्रतिद्वंद्वी की शारीरिक गति का सामना नहीं कर सकीं और पहले दो गेम गंवाने के बाद तीसरे गेम में छह मैच प्वाइंट से पिछड़ गईं।
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