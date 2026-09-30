  1. खेल-संसार
  2. क्रिकेट
  3. समाचार
  4. India registers record ODI chase against westindies
Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Wednesday, 30 September 2026 (22:26 IST)

शुभमन गिल के नाबाद दोहरे शतक और रोहित के शतक से भारत ने 8 विकेट से इंडीज के खिलाफ किया रिकॉर्ड 400 रन चेस

India
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Wed, 30 Sep 2026 (22:26 IST)
google-news
INDvsWI भारतीय कप्तान शुभमन गिल के दोहरे शतक और रोहित शर्मा के शतक (101 रन) की बदौलत भारत ने गुवाहाटी में वेस्टइंडीज के द्वारा दिए गए 406 रनों के लक्ष्य को बौना बना दिया और पिछले मैच की तरह यह मैच भी 8 विकेटों से जीत लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्टइंडीज ने 50 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर 405 रन बनाए थे लेकिन भारत ने 252 रनों की सलामी साझेदारी कर मैच को एकतरफा बना दिया। भारत ने यह लक्ष्य 6.3 ओवर पहले ही बना लिया।

दूसरा विकेट पिछले मैच के शतकवीर विराट कोहली का रहा। भारत 3 मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे है और सीरीज में अपराजेय बढ़त बना चुका है।यह वनडे में रनों का पीछा करते हुए भारत का सबसे बड़ा स्कोर है। इससे पहले भारत ने साल 2013 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 360 रनों का पीछा किया था।

शुभमन गिल ने 133 गेंदों में 233 रन बनाए जिसमें 26 चौके और 8 छक्के शामिल थे। वहीं रोहित शर्मा ने 75 गेंदों में 10 चौके और 6 छक्के लगाकर 101 रन बनाए।यह शुभमन गिल के करियर का दोहरा शतक है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सबसे तेज दोहरा शतक भी है।
इससे पहले जॉन कैंपबेल (101), शाई होप (104) और आमिर जंगू (114) के शानदार शतकों से वेस्ट इंडीज ने भारत के खिलाफ दूसरे वनडे में बुधवार को 50 ओवर में सात विकेट पर 405 रन का विशाल स्कोर बना लिया।

टॉस जीतकर एक बार फिर भारत ने गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया और वेस्टइंडीज़ ने एक बार फिर आक्रामक शुरुआत की। कैंपबेल ने शतक जड़ा और फिर होप और जंगू की ओर से भी शतक आए। यह वेस्टइंडीज़ के वनडे इतिहास में पहली बार था जब तीन बल्लेबाज़ों ने एक पारी में शतक जड़े। इसके अलावा वेस्टइंडीज़ ने पहली बार वनडे में 400 का आंकड़ा पार किया।

भारतीय गेंदबाज पूरे मैच के दौरान रन रोकने के लिए संघर्ष करते रहे लेकिन तीनों बल्लेबाज शतक पूरा करके ही आउट हुए। जॉन कैंपबेल ने 68 गेंदों की अपनी पारी में नौ चौके और पांच छक्के मारे। शाई होप ने 94 गेंदों में आठ चौके और तीन छक्के लगाए। आमिर जंगू ने ज्यादा तेजी से बल्लेबाजी करते हुए 77 गेंदों में 13 चौके और तीन छक्के मारे।

भारत की तरफ से गुरनूर बराड़, रवींद्र जडेजा और कुलदीप यादव ने दो-दो विकेट लिए। आकिब नबी अपने डेब्यू मैच में सबसे अधिक रन ख़र्च करने वाले भारतीय बने और अपने डेब्यू मैच में सबसे ज़्यादा रन देने वाले दुनिया के चौथे महंगे गेंदबाज बने।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम खेलों की दुनिया से जुड़ी हर खबर को विस्तार से पेश करती है। क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी या अन्य खेलों पर आधारित लेख और न्यूज़ से लेकर महत्वपूर्ण मैचों की अपडेट्स और खेल जगत की खास घटनाएं, यह टीम पाठकों को पूरी जानकारी प्रदान करती है। स्पोर्ट्स टीम.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
ICC पर सभी खेल प्रेमियों की निगाहें, ODI World Cup का शेड्यूल गुरुवार को होगा जारी

कोलकाता से मैच धुला के पंजाब किंग्स हुई बाहर, 7 जीत के बाद 6 हार

कोलकाता से मैच धुला के पंजाब किंग्स हुई बाहर, 7 जीत के बाद 6 हारपंजाब किंग्स का इंडियन प्रीमियर लीग अभियान 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहले 7 मैच में पंजाब किंग्स अविजित रही अगले 6 मुकाबले में उसे हार का सामना करना पड़ा इसके बाद अंतिम मैच वह जरूर जीती लेकिन तब तक उसकी किस्मत लखनऊ के हाथ लिखी गई थी।

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फिर दोहराया, 'मेरे लिए देश पहले IPL बाद में'

ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने फिर दोहराया, 'मेरे लिए देश पहले IPL बाद में'IPL में सनराईजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस ने स्पष्ट कहा है कि कम से कम अगले कुछ वर्षों तक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट उनकी पहली प्राथमिकता होगी। यह बयान उस चर्चा के बीच आया है, जिसमें कहा जा रहा है कि ऑस्ट्रेलिया के कुछ बड़े खिलाड़ी IPL से आगे बढ़कर अन्य फ्रेंचाइजी क्रिकेट खेलने के लिए राष्ट्रीय टीम से दूरी बना सकते हैं।

वैभव सूर्यवंशी अब तोड़ेंगें यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्ड

वैभव सूर्यवंशी अब तोड़ेंगें यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल के छक्कों का रिकॉर्डयुवा बल्लेबाजी सनसनी वैभव सूर्यवंशी ने आईपीएल 2026 में अब तक 53 छक्के लगाए हैं, जो किसी भी बल्लेबाज़ द्वारा किसी भी टी 20 टूर्नामेंट में दूसरे सबसे ज़्यादा हैं। सबसे ज़्यादा 59 छक्के क्रिस गेल ने आईपीएल 2012 में लगाए थे। सूर्यवंशी की नज़रें अब गेल के रिकॉर्ड पर होंगी।

Madhya Pradesh League में शिरकत करेंगे माधव तिवारी, शामिल हुए उज्जैन की टीम में

Madhya Pradesh League में शिरकत करेंगे माधव तिवारी, शामिल हुए उज्जैन की टीम मेंइंदौर में होने वाली मध्य प्रदेश लीग (एमपीएल) टी20 सिंधिया कप 2026 के लिए उज्जैन फाल्कन्स ने अपनी टीम की घोषणा कर दी है, जिसमें युवा ऑलराउंडर माधव तिवारी सबसे बड़े आकर्षण के रूप में उभरकर सामने आए हैं। इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स का हिस्सा रहे माधव तिवारी इस समय मध्य प्रदेश के सबसे चर्चित युवा क्रिकेटरों में से एक हैं।

78 रनों से पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट हराकर बांग्लादेश ने 2-0 से किया क्लीन स्वीप

78 रनों से पाकिस्तान को दूसरा टेस्ट हराकर बांग्लादेश ने 2-0 से किया क्लीन स्वीपBANvsPAK ताइजुल इस्लाम के छह विकेट की मदद से बांग्लादेश ने बुधवार को यहां दूसरे टेस्ट क्रिकेट मैच में पाकिस्तान को 78 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 से क्लीन स्वीप किया।पाकिस्तान की टीम 437 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए 358 रन पर आउट हो गई। बांग्लादेश ने पहला टेस्ट मैच 104 रन से जीता था।