मोदी-ट्रंप की फोन पर बातचीत, व्यापार से लेकर West Asia तक कई मुद्दों पर चर्चा

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार और अंतरराष्ट्रीय मुद्दों के साथ-साथ भारत-अमेरिका के बीच द्विपक्षीय सहयोग को आगे बढ़ाने पर चर्चा हुई। यह बातचीत ऐसे समय हुई है जब पश्चिम एशिया (West Asia) में जारी संघर्ष को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार कूटनीतिक प्रयास जारी हैं।

प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बातचीत को “productive” यानी सार्थक बताया। उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका सहयोग की प्रगति की समीक्षा की।

पीएम मोदी के मुताबिक, बातचीत के दौरान व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, महत्वपूर्ण तकनीक (Critical Technologies) समेत कई क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच सहयोग पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत-अमेरिका की Comprehensive Global Strategic Partnership को और मजबूत करने के लिए करीबी संपर्क बनाए रखने पर सहमति जताई।

Had a productive conversation with President Trump. We reviewed our bilateral cooperation in trade, defence, energy, critical technologies and other areas. We agreed to maintain close engagement to take our Comprehensive Global Strategic Partnership forward.



We also exchanged… — Narendra Modi (@narendramodi) September 30, 2026 क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा

बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप ने क्षेत्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया। इसमें वैश्विक शांति और सुरक्षा को आगे बढ़ाने के लिए जारी प्रयास भी शामिल रहे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दोनों देश लगातार संपर्क में रहेंगे। इससे पहले भी दोनों नेताओं के बीच पश्चिम एशिया की स्थिति और द्विपक्षीय सहयोग को लेकर बातचीत हो चुकी है।