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Written By वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By अविचल शर्मा
Last Updated : Wednesday, 30 September 2026 (22:33 IST)

ICC पर सभी खेल प्रेमियों की निगाहें, ODI World Cup का शेड्यूल गुरुवार को होगा जारी

ICC ODI Men World Cup
Written By: वेबदुनिया स्पोर्ट्स टीम
Published By: अविचल शर्मा
Updated: Wed, 30 Sep 2026 (22:33 IST)
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इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (ICC) एक अक्टूबर को केप टाउन में ICC Mens Cricket World Cup 2027 का शेड्यूल जारी करेगी। यह इवेंट रात 8:30 बजे से जियो हॉटस्टार और स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर लाइव दिखाया जाएगा। इसके साथ ही टूर्नामेंट के लिए एक साल की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। टूर्नामेंट 2 अक्टूबर को शुरू होगा और फ़ाइनल रविवार, 21 नवंबर को खेला जाएगा। इस इवेंट में फ़ैन्स के लिए टिकट बैलेट की शुरुआत भी होगी।

टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वाली 14 में से 10 टीमें 30 सितंबर की क्वालिफ़िकेशन कट-ऑफ़ तारीख तक अपनी जगह पक्की कर लेंगी। मेज़बान दक्षिण अफ़्रीका और ज़िम्बाब्वे को ऑटोमैटिक एंट्री मिलेगी और आठ टीमें वनडे रैंकिंग के आधार पर क्वालिफ़ाई करेंगी। भारत, न्यूज़ीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, श्रीलंका, अफ़ग़ानिस्तान और बंगलादेश इन दो मेज़बान टीमों के साथ जुड़ेंगे, जबकि बाकी चार जगहों का फ़ैसला क्वालिफ़ायर से होगा, जो अगले साल की शुरुआत में खेले जाएंगे। दो बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज़ को भी अगले साल के इस बड़े इवेंट में अपनी जगह पक्की करने के लिए क्वालिफ़िकेशन प्रक्रिया से गुज़रना होगा।

भारत के दिग्गज खिलाड़ी विराट कोहली और रोहित शर्मा, जो अपना आखिरी क्रिकेट वर्ल्ड कप खेलने की तैयारी कर रहे हैं, उनकी नज़रें इस चार साल में होने वाले टूर्नामेंट में अपनी-अपनी यात्रा को ट्रॉफ़ी के साथ शानदार ढंग से खत्म करने पर टिकी हैं। भारत के नए घरेलू सीज़न की शुरुआत में जियोस्टार से बात करते हुए, रोहित शर्मा – जिन्होंने वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में 2024 टी20 वर्ल्ड कप में भारत को जीत दिलाई थी – ने ट्रॉफी उठाने के उस अहसास को फिर से जीने की इच्छा जताई। वहीं, विराट कोहली – जिन्होंने 15 साल पहले आईसीसी मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती थी – भारत के लिए फिर से यह खिताब जीतने के लिए अपना सब कुछ झोंकने को तैयार हैं।

रोहित शर्मा ने कहा, “आने वाला वनडे वर्ल्ड कप जीतना बहुत शानदार होगा। मैं अभी ‘Full Circle’ (सब कुछ पूरा होने) जैसी बातों के बारे में नहीं सोच रहा हूँ। भारत के लिए वर्ल्ड कप जीतना एक खास अहसास है। मैंने टी20 फ़ॉर्मेट में दो बार ऐसा अनुभव किया है। 2007 में, मैं सिर्फ़ 20 साल का युवा था। बेशक, यह एक बड़ा टूर्नामेंट है; अपने पहले ही साल में वर्ल्ड कप जीतना बहुत बड़ी बात है। फिर हमने 2013 में चैंपियंस ट्रॉफ़ी जीती, और उसके बाद लगभग 11 साल का लंबा समय ऐसा रहा जब हम कोई आईसीसी खिताब नहीं जीत पाए। इसीलिए, जब हमने 2024 में टी 20 वर्ल्ड कप जीता, तो हमें एहसास हुआ कि यह कितना महत्वपूर्ण था। वह अहसास अभी भी काफी हद तक मेरे अंदर है। मुझे पता है कि वर्ल्ड कप जीतने पर कैसा लगता है। इसलिए मैं वह अहसास फिर से पाना चाहता हूँ। हमने जो मज़ा किया, उस अहसास को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। इसीलिए वह वर्ल्ड कप जीतना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैं वही अहसास फिर से पाना चाहता हूँ जो हमने हाल ही में महसूस किया था।”

विराट कोहली ने कहा,”मैं ऐसी स्थिति में नहीं हूँ जहाँ मुझे लगे कि अगर यह पहले नहीं हुआ, तो मुझे अब इसे करना ही है। लेकिन मेरे लिए, यह भारत के लिए मेरा आखिरी वर्ल्ड कप होगा। और यही मेरी प्रेरणा है। यानी, अपना सब कुछ झोंक देना। और ज़ाहिर है, मकसद तो वर्ल्ड कप जीतना ही है। और इसके लिए जो भी करना पड़े, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। मेरा लक्ष्य टीम के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मैच जीतना है और मेरा सपना है कि फ़ाइनल में स्कोर का पीछा करते हुए मैच जिताऊ पारी खेलूँ; यह सबसे अच्छा होगा। अगर ऐसा होता है, तो बहुत बढ़िया। अगर ऐसा नहीं भी होता है और हम वर्ल्ड कप जीत जाते हैं, तो भी मैं उतना ही खुश होऊँगा क्योंकि आख़िरकार, आप समझते हैं कि भले ही कॉम्पिटिटिव भावना हो, लेकिन यह वर्ल्ड कप में खेलने का आपका आखिरी मौका है। इसलिए, वह ट्रॉफ़ी जीतना सबसे ज़रूरी बात है।”
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