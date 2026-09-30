भारत श्रीलंका सेमीफाइनल अगर बारिश से धुलता है तो कौन जाएगा आगे?

बिना कोई मैच खेले एशियन खेल के सेमीफाइनल में जगह बनाने वाली भारत और श्रीलंका की टीम कल जापान में होने वाले मुकाबले में आमने सामने होंगी। ना केवल दोनों टीम क्वार्टरफाइनल खेल पाई और ना ही दोनों को अब तक अभ्यास का मौका मिला है। ऐसे में सबकी निगाहें इस बात पर हैं कि कल अगर बारिश ने मैच नहीं होने दिया तो क्या होगा।अगर कल भी बारिश ने मैच में खलल डाला तो फाइनल में जाने का फैसला डीएलएस पद्धति से होगा और अगर मैच बारिश के कारण शुरु ही नहीं हो पाया तो फिर बेहतर रैंकिंग के आधार पर टीम इंडिया फाइनल में सफर बनाने में कामयाब हो जाएगी।।गुरुवार को सेमीफ़ाइनल और शनिवार को मेडल प्लेऑफ़ के लिए मौसम का दृष्टिकोण अधिक अनुकूल है, वर्तमान में बारिश की संभावना कम है। भारत ने हांगझोउ में 2023 एशियाई खेलों के फाइनल में अफगानिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। बंगलादेश ने तीसरे स्थान के प्लेऑफ़ में पाकिस्तान को हराकर कांस्य पदक जीता था।

बारिश के कारण चारों क्वार्टर फाइनल मैच रद्द करने पड़े थे और आईसीसी रैंकिंग में बेहतर स्थान रखने वाली टीम ने सेमीफाइनल में जगह बनाई थी।

असल में सेमीफाइनल में पहुंचने वाली चारों टीमें अभी तक प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं ले पाई हैं। दूसरा सेमीफाइनल पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा।

लगातार दो बार के टी20 विश्व कप विजेता भारत स्वर्ण पदक का प्रबल दावेदार है और अगर मौसम ने साथ दिया तो श्रेयस अय्यर की अगुवाई वाली टीम को यह मैच जीतने में किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका अपनी सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ नहीं उतरी है।



लीग के मैचों में कम स्कोर बने और बारिश के कारण पिच के धीमा होने की संभावना है।भारत 20 सितंबर को जापान पहुंचा था और तब से उसे तोक्यो के पास जापान के खिलाफ मैच खेलने का मौका मिला जो पांच पांच ओवर का था।

बारिश के कारण अफगानिस्तान के खिलाफ रद्द किए गए क्वार्टर फाइनल से पहले अय्यर ने स्वीकार किया था कि खराब मौसम के कारण टीम को अभ्यास करने का मौका नहीं मिला है लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कहा कि पेशेवर होने के नाते किसी तरह का बहाना नहीं बनाया जा सकता है।

अगर सेमीफाइनल भी बारिश के कारण रद्द हो जाता है, तो आईसीसी रैंकिंग में पहले स्थान पर होने के आधार पर भारत फाइनल में पहुंच जाएगा। श्रीलंका नौवें स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान छठे और बांग्लादेश आठवें स्थान पर हैं।