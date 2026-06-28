भारत की वॉलीबॉल टीम ने बहरीन को 3-1 से हराकर जीता एतिहासिक कांस्य पदक

YESSESSSSSSSS, THE BOYS DID IT!!!!



India Volleyball Team defeated Defending Champion Bahrain to win Bronze at AVC Men's Cup 2026



FIRST EVER MEDAL FOR INDIA, JUST WOW!! pic.twitter.com/QcF5JVVGsI — The Khel India (@TheKhelIndia) June 28, 2026

भारत की वॉलीबॉल टीम ने रविवार को बहरीन के खिलाफ 3-1 से कांस्य पदक मैच जीतकर पहली बार एवीसी पुरुष कप का कांस्य पदक जीत लिया। शनिवार को टीम इंडोनेशिया से हारकर फाइनल में प्रवेश पाने से चूक गई थी। हालांकि टीम ने रविवार को कोई गलती नहीं की। अगर यह प्रदर्शन जारी रहा तो अगले टूर्नामेंट से भारतीय वॉलीबॉल टीम ओलंपिक का टिकट बुक कर सकती है।