चीन के विश्व नंबर 7 के खिलाड़ी को सीधे सेटों में हराकर इस युवा भारतीय ने किया उलटफेर

दूसरा गेम भी लगभग इसी पैटर्न पर चला, जिसमें ली ने शुरुआत में दबाव बनाया और मध्य चरण तक बढ़त बनाए रखी। हालांकि, आयुष ने 13-13 के स्कोर पर अपनी रणनीति बदलते हुए कई बार स्कोर बराबर किया। इस युवा खिलाड़ी ने लगातार छह अंक हासिल करते हुए बढ़त बना ली और 51 मिनट में 21-16 के स्कोर के साथ मैच अपने नाम कर लिया। अब अगले मुकाबले में आयुष का सामना चीनी ताइपे के ची यू जेन से होगा।
UPSET ALERT— Badminton Media (@BadmintonMedia1) April 8, 2026
Ayush Shetty Upsets WR 7 Li Shi Feng In Straight Games
21-13 , 21-16
Superb Win By Ayush
R16 vs Chi Yu Jen #BAC2026 pic.twitter.com/NjRolruoC8