शुक्रवार, 16 जनवरी 2026
  • Follow us
  1. खेल-संसार
  2. अन्य खेल
  3. समाचार
  4. BWF pulls up BAI on sluggish hygine management during India Open
Written By WD Sports Desk
Last Modified: शुक्रवार, 16 जनवरी 2026 (13:43 IST)

India Open के दौरान स्टेडियम में फैली गंदगी और धूल से BAI शर्मसार, वैश्विक संस्था ने लगाई लताड़

Badminton World Federation
योनेक्स -सनराइज इंडिया ओपन 2026 के हालात को लेकर खिलाड़ियों की चिंताओं को मानते हुए, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन (बीडब्ल्यूएफ) ने कहा है कि वह इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बड़े अपग्रेड पर ज़ोर देते हुए, समस्याओं को सुलझाने के लिए बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (बीएआई) के साथ मिलकर काम कर रहा है।

यह बयान डेनमार्क के शटलर मिया ब्लिचफेल्ड और एंडर्स एंटोनसन समेत टॉप खिलाड़ियों की एयर क्वालिटी, हाइजीन और ट्रेनिंग सुविधाओं की आलोचना के बाद आया है, जिससे फेडरेशन ने एथलीटों के लिए एक सुरक्षित, वर्ल्ड-क्लास माहौल पक्का करने के अपने वादे पर ज़ोर दिया। एक ऑफिशियल बयान में, बीडब्ल्यूएफ ने कहा कि धुंध और ठंडे मौसम जैसे मौसमी फैक्टर्स को मैनेज करना, जिससे एयर क्वालिटी और इनडोर टेम्परेचर पर असर पड़ा, इस हफ़्ते मुश्किलें खड़ी कर रहा था। हालांकि, वैश्विक संस्थान ने कहा कि उसके आंकलन से यह पुष्ट हुआ है कि इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहले के वेन्यू, केडी जाधव स्टेडियम के मुकाबले, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बड़ी सुधार की जरुरत है ।

फेडरेशन ने कहा कि उसने खिलाड़ियों के कमेंट्स और उसके बाद मीडिया कवरेज पर ध्यान दिया, और इस बात पर ज़ोर दिया कि मिला फीडबैक न सिर्फ़ मौजूदा टूर्नामेंट के माहौल को बल्कि भविष्य की चैंपियनशिप को भी बनाने में कीमती था।

यह मानते हुए कि आम सफ़ाई, हाइजीन और जानवरों के कंट्रोल जैसी कुछ बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, फेडरेशन ने कहा कि बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) ने इन चिंताओं को दूर करने के लिए तेज़ी से काम किया। इसमें यह भी कहा गया कि खिलाड़ियों ने खेलने की जगह और फ़्लोरिंग, जिम और मेडिकल सपोर्ट एरिया जैसी जरूरी सुविधाओं में सुधार पर भी ज़ोर दिया था।

BWF के मुताबिक, इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट होने से एथलीटों और अधिकारियों के लिए ज़्यादा जगह मिली है और यह बीडब्ल्यूएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप समेत बड़े इवेंट्स की मेज़बानी के लिए फेडरेशन की फ़ील्ड ऑफ प्ले जरूरतों को पूरा करता है। वर्ल्ड बॉडी ने यह भी कहा कि इंडिया ओपन के दौरान मिली जानकारी अगस्त में इस जगह पर होने वाली BWF World Championship से पहले और अपग्रेड करने में मदद करेगी, जब मौसम के हालात कम खराब होने की उम्मीद है।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोच

10 हार, 3 सीरीज गंवाई, भारतीय जमीन पर 21वीं सदी के सबसे खराब टेस्ट कोचमुख्य कोच गौतम गंभीर का 16 महीने का सफर उतार-चढ़ाव भरा रहा, इस दौरान भारत को घरेलू मैदान पर न्यूजीलैंड से 0-3, ऑस्ट्रेलिया से उसकी सरजमीं पर 1-3 से और अब घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका से 0-2 से हार मिली।इंग्लैंड दौरे पर जरूर मिंया मैजिक के कारण सीरीज बराबर हुई लेकिन वहां भी टीम इंडिया 2 टेस्ट मैच हारी।

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसका

WTC Points Table में भारत पाकिस्तान से भी नीचे खिसकादक्षिण अफ्रीका से दोनों टेस्ट मैच में हार झेलने के बाद भारत विश्व टेस्ट चैंपियनशिप (WTC) तालिका में पांचवें स्थान पर खिसक गया है जिससे उसकी फाइनल में पहुंचने की संभावनाओं को करारा झटका लगा है।बुधवार को गुवाहाटी में दूसरे टेस्ट में 408 रन से मिली हार, पारंपरिक पांच दिवसीय प्रारूप में रनों के लिहाज से भारत की सबसे बड़ी हार है।

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदा

INDvsSA ODI मैच पहली बार खेला गया इस नियम से, बल्लेबाजों को हुआ फायदारांची के जेसीए अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में हुआ भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका का मैच एक नए नियम से खेला गया। 34 ओवर के बाद गेंदबाजी कर रही टीम को कोई एक गेंद चुनने को मिली जिससे बाकी के 16 ओवर पूरे होंगे। भारत की पारी के दौरान विराट कोहली ने चुनी हुई गेंद पर जबरदस्त प्रहार किया और धीमे लग रहे शतक को तेज बनाया।

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनर

वैभव को नहीं उनके के दोस्त को मिली U19 टीम की कप्तानी, जो हैं CSK का ओपनरमुंबई के बल्लेबाज़ आयुष म्हात्रे को 12 दिसंबर से दुबई में होने वाले ACC अंडर-19 एशिया कप के लिए भारत अंडर-19 टीम का कप्तान बनाया गया है। BCCI ने टूर्नामेंट के लिए 15 सदस्यीय टीम की घोषणा की, जिसमें आक्रामक ओपनर वैभव सूर्यवंशी भी शामिल हैं। विहान मल्होत्रा को टीम का उपकप्तान बनाया गया है।

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोले

WTC के बाद दूसरे नंबर पर यह जीत, टेम्बा बावुमा भारतीय किला फतह करने के बाद बोलेमौजूदा विश्व टेस्ट चैंपियन दक्षिण अफ्रीका के कप्तान तेम्बा बावुमा के लिए भारत को उसकी सरजमीं पर हराना विशेष महत्व रखती है और उनका कहना है कि दो टेस्ट मैच की श्रृंखला जीतना लगभग इस साल के शुरू में मिली विश्व टेस्ट चैंपियनशिप जीत के बराबर ही ही है।दक्षिण अफ्रीका ने भारत के तीन दौरों में लगातार सात टेस्ट गंवाए हैं और उनकी आखिरी जीत 2010 में नागपुर में रही थी

और भी वीडियो देखें

Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com