साइना नेहवाल का संन्यास: भारतीय बैडमिंटन की गोल्डन गर्ल ने खेल को कहा अलविदा

Saina Nehwal retirement : भारत की दिग्गज बैडमिंटन खिलाड़ी और ओलंपिक पदक विजेता साइना नेहवाल ने सोमवार को प्रतिस्पर्धी बैडमिंटन से संन्यास का एलान कर दिया। वे लंबे समय से घुटने की गंभीर समस्या से जूझ रही थीं। उन्होंने कहा कि अब उनका शरीर एलीट स्तर के खेल की शारीरिक मांगों को सहन करने की स्थिति में नहीं है।

साइना ने लंदन ओलंपिक 2012 में भारत के लिए कांस्य पदक जीता था। उन्होंने 2017 में विश्व चैंपियनशिप का कांस्य पदक और 2018 में कॉमनवेल्थ गेम्स का स्वर्ण पदक जीता। वे 2023 में सिंगापुर ओपन में आखिरी बार प्रतिस्पर्धी मैच खेलते दिखाई दी थी।

विश्व की नंबर एक खिलाड़ी रहीं साइना ने एक पॉडकास्ट में बताया कि मैंने दो साल पहले ही खेलना बंद कर दिया था। मुझे लगा कि मैंने अपने दम पर इस खेल में कदम रखा और अपने ही फैसले से बाहर आई, इसलिए अलग से संन्यास की घोषणा करने की जरूरत नहीं समझी।

उन्होंने बताया कि उनके घुटने की कार्टिलेज पूरी तरह घिस चुकी है और उन्हें आर्थराइटिस हो गया है, जिसकी वजह से लंबे समय तक और तेज ट्रेनिंग करना संभव नहीं रहा। मैंने अपने माता-पिता और कोच को बता दिया था कि अब शायद मैं इसे आगे नहीं कर पाऊंगी।

