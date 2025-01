76वां गणतंत्र दिवस : कर्तव्य पथ की परेड से लेकर बीटिंग रिट्रीट तक, जानिए भारतीय गणतंत्र की 26 अनोखी बातें

Unique initiative for conservation of Chinar in Jammu Kashmir: चिनार के पेड़ों के संरक्षण की दिशा में एक कदम के रूप में जम्मू-कश्मीर ने एक अनूठी पहल शुरू की है जो पारंपरिक संरक्षण प्रयासों के साथ आधुनिक तकनीक को जोड़ती है। वन अनुसंधान संस्थान और वन विभाग ने पिछले चार वर्षों में पूरे केंद्र शासित प्रदेश में 28,000 से अधिक चिनार के पेड़ों को सफलतापूर्वक जियोटैग किया है।