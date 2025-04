हर भारतीय को पता होनी चाहिए देश की शान तिरंगे से जुड़ी ये बातें

Railways ran special trains from Jammu and Katra: भारतीय रेलवे (Indian Railways) ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जम्मू-कश्मीर (Jammu and Kashmir) में फंसे पर्यटकों की सहायता के लिए कटरा और जम्मू (Katra and Jammu) स्टेशनों से विशेष अनारक्षित ट्रेनों की व्यवस्था की। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। इन विशेष ट्रेन (special trains) के माध्यम से गुरुवार देर रात तक नई दिल्ली और अन्य स्थानों की ओर पर्यटकों की सुगम यात्रा सुनिश्चित की गई।