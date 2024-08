गैर राजनीतिक युवा राजनीति में आने को तैयार, पीएम मोदी के मन की बात की 5 खास बातें

cheetahs are now ready to roam freely in kuno madhya pradesh : दुनिया में पहली बार अंतरमहाद्वीपीय स्थानांतरण के तहत भारत लाए गए अफ्रीकी चीतों को जल्द ही जंगल में छोड़ा जाएगा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। लगभग एक साल पहले भारत लाए गए चीतों को मध्यप्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में स्वास्थ्य जांच और निगरानी के लिए रखा गया है। कुछ चीतों को शुरू में जंगल में छोड़ दिया गया था, लेकिन पिछले वर्ष अगस्त में तीन चीतों की 'सेप्टीसीमिया इन्फेक्शन' के कारण मौत हो गई थी।