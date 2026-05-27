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Written By वेबदुनिया न्यूज़ टीम
Last Modified: खटीमा (उत्‍तराखंड) , बुधवार, 27 मई 2026 (13:16 IST)

उत्‍तराखंड के CM धामी का खटीमा दौरा, क्षेत्रीय जनता से की मुलाकात, अधिकारियों को दिए निर्देश

Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami visited Khatima
Chief Minister Pushkar Singh Dhami : उत्‍तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने अपने खटीमा दौरे के दौरान लोहिया हेड हेलीपैड पर स्थानीय जनता और जनप्रतिनिधियों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को उनके त्वरित समाधान के निर्देश दिए। धामी वर्तमान में चंपावत विधानसभा का प्रतिनिधित्व करते हुए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन खटीमा के विकास कार्यों और स्थानीय जनता से उनका सीधा संपर्क हमेशा बना रहता है।
   
खटीमा स्थित लोहिया हेड हेलीपोर्ट पर क्षेत्रीय जनता और जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भेंट कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। मुख्यमंत्री धामी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी समस्याओं का त्वरित और नियमानुसार समाधान सुनिश्चित करें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का खटीमा (ऊधम सिंह नगर, उत्तराखंड) से गहरा और ऐतिहासिक जुड़ाव है। 
मुख्यमंत्री धामी ने खटीमा में 'जन-जन की सरकार, मुख्यमंत्री संवाद' कार्यक्रम के तहत पंचायत और निकाय प्रतिनिधियों से संवाद कर ग्रामीण विकास पर जोर दिया। इसी दौरान उन्होंने 89 लाख रुपए की लागत वाली विकास योजनाओं (जैसे 'दीदी की लाइब्रेरी', व्यायामशाला भवन और सभागार के आधुनिकीकरण) का लोकार्पण किया
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि भारत की आत्मा हमारे गांवों में बसती है और देश की वास्तविक प्रगति तभी संभव है जब हमारे गांव और कस्बे सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा राज्य के शहरों से लेकर सुदूर पर्वतीय गांवों तक सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल सहित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में भी निरंतर कार्य किया जा रहा है।
उन्होंने कहा कि हमने एक ओर जहां क्षेत्र में कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए गदरपुर-खटीमा बायपास और नौसर में पुल का निर्माण कराया है, वहीं पूरे क्षेत्र में सड़कों के व्यापक नेटवर्क का विकास भी सुनिश्चित किया है। मुख्यमंत्री धामी खटीमा विधानसभा क्षेत्र का 2012 से 2022 तक प्रतिनिधित्व कर चुके हैं और उनका गृह नगर भी यहीं (नगला तराई, खटीमा) स्थित है।
Edited By : Chetan Gour
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