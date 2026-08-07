सावन में जरूर करें चमोली के प्राचीन श्री गोपीनाथ मंदिर के दर्शन, CM धामी की श्रद्धालुओं से अपील

सीएम धामी ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर अपनी पोस्ट में कहा कि चमोली जनपद के गोपेश्वर में स्थित प्राचीन श्री गोपीनाथ मंदिर भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था का अनुपम केंद्र है। प्रकृति की गोद में स्थित इस पावन धाम में महादेव के दर्शन मन को असीम शांति और एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति से भर देते हैं।





चमोली जनपद के गोपेश्वर में स्थित प्राचीन श्री गोपीनाथ मंदिर भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था का अनुपम केंद्र है। प्रकृति की गोद में स्थित इस पावन धाम में महादेव के दर्शन मन को असीम शांति और एक अद्भुत आध्यात्मिक अनुभूति से भर देते हैं।



पवित्र सावन मास में चमोली आगमन पर श्री गोपीनाथ… pic.twitter.com/ELcnySLQlj — Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) August 7, 2026

अपनी प्राकृतिक सुंदरता तथा ताजे और शांत वातावरण के कारण गोपेश्वर पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण का केन्द्र रहा है। भगवान शिव के प्राचीन मंदिर के अलावा वैतरणी कुंड, बिना प्रतिमाओं के मंदिर समूह तथा बांज के वृक्ष अन्य दर्शनीय स्थल हैं।

कैसे जाएं गोपेश्‍वर?

जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से गोपेश्वर की दूरी 225 किमी है। गोपेश्वर से निकटतम रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है। ऋषिकेश रेलवे स्टेशन एनएच 58 पर गोपेश्वर से 205 किमी की दूरी पर स्थित है। ऋषिकेश भारत के प्रमुख स्थलों के साथ रेलवे नेटवर्क से अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। ऋषिकेश, श्रीनगर, रुद्रप्रयाग और कई अन्य स्थलों से गोपेश्वर के लिए टैक्सी और बसें आसानी से उपलब्ध रहती हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सावन के पावन महीने में चमोली स्थित प्राचीन श्री गोपीनाथ मंदिर के दर्शन करने की अपील की है। जानिए मंदिर का इतिहास, वास्तुकला, धार्मिक महत्व और यहां पहुंचने का पूरा मार्ग।