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  4. People thanked Chief Minister Dr. Mohan Yadav for the promotion and welcomed him.
Written By भोपाल ब्यूरो भोपाल ब्यूरो
Last Modified: Friday, 7 August 2026 (12:46 IST)

कर्मचारियों-अधिकारियों ने किया मुख्यमंत्री का अभिनंदन, सीएम डॉ. मोहन बोले- आपके खिले चेहरे देखकर आनंद आता है

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को लोगों ने प्रमोशन के लिए दिया धन्यवाद-किया स्वागत

Chief Minister Dr. Mohan Yadav felicitated in Chhindwara; people expressed gratitude for the promotion—Madhya Pradesh News.मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव
Written By: भोपाल ब्यूरो
Updated: Fri, 7 Aug 2026 (12:49 IST)
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भोपाल/छिंदवाड़ा। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का शुक्रवार को छिंदवाड़ा के एफडीडीआई ऑडिटोरियम में अभिनंदन किया गया। कई विभागों के अधिकारियों-कर्मचारियों ने प्रमोशन की खुशी में उनका स्वागत किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि राज्य सरकार कई तरह के काम करना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 12 साल की यात्रा में देश दुनिया के सामने अलग पहचान बना चुका है। सभी क्षेत्रों में लगातार विकास हो रहा है। लगातार जन-कल्याणकारी योजनाओं से जनता का कल्याण हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश वो निर्णय भी ले रहा है, जिन्हें लेने में लोग हिचकते हैं। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने छिंदवाड़ा के नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी प्रदान किए। बता दें, छिंदवाड़ा में 1281 अधिकारी-कर्मचारियों को पदोन्नति का लाभ मिला है।  
 
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जब से हमारी सरकार बनी है, तब से हमने भी जनता के कल्याण के लिए कठोर निर्णय लिए। गरीब-युवा-महिला-किसान सब वर्गों के कल्याण के लिए सरकार हमारे अधिकारियों-कर्मचारियों के जरिये पूरी ताकत से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारियों-कर्मचारियों के प्रमोशन का मामला कई सालों से अटका हुआ था। हमने कहा चाहे जो हो जाए हम उनका हक उनको दिलाकर रहेंगे। यह काम करने में कई तरह की बाधाएं आईं।  मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि जब बाधाएं ज्यादा हो गईं, तो हमने कहा जो होगा सो होगा, देखेंगे। उसके बाद जो सालों से नहीं हुआ, वो 4 और 8 दिन में हो गया।
 
हमेशा रहें सकारात्मक-मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जब वो विभागों से जानकारी ले रहे थे, तब कई अधिकारी-कर्मचारी ये भी भूल गए थे डीपीसी कैसे होती है। इस तरह प्रमोशन की प्रकिया पर ही प्रश्न खड़ा हो गया था। आज आपके खिलते चेहरे हमें आनंद दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक ही काम करते आदमी ऊबने लगता है, उसके मन में निराशा आती है। इसलिए हमेशा सकारात्मक रहने का प्रयास करना चाहिए।  उन्होंने अधिकारियों-कर्मचारियों से कहा कि जो प्रमोशन के लिए बच गए हैं, वे चिंता न करें, सरकार उनका भी ध्यान रखेगी। 
 
समस्याओं का करेंगे त्वरित निराकरण-मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हर विभाग में समान रूप से भर्तियां होंगी। अकेले पुलिस विभाग में 2 साल में 18 हजार भर्तियां होंगी। उसमें एक हजार ड्राइवरों की भर्ती होगी। हमने 7 हजार के आसपास प्रोफेसर की भर्ती की है। स्कूल शिक्षा के दस हजार से ज्यादा पद भरे गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि हमने दोबारा भर्तियां निकाली हैं। पिछले ढाई साल में हम लगभग 1 लाख भर्तियां कर चुके हैं। और ढाई लाख करेंगे।

मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान की शुरुआत छिंदवाड़ा से होना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। हमारे देश में बैठकों का सिलसिला तो लगातार चलता रहता है, लेकिन हमने यह निर्णय लिया है कि प्रत्येक शुक्रवार को कोई भी अधिकारी कार्यालय में नहीं बैठेगा। सभी अधिकारी और जनप्रतिनिधि क्षेत्र में रहकर आमजन के बीच जाएंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और उनका त्वरित निराकरण सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं भी इस अभियान में सक्रिय रूप से सहभागी बन रहा हूं और इसकी शुरुआत आज छिंदवाड़ा से हो रही है। मेरे साथ सभी जनप्रतिनिधि और अधिकारी पूरी प्रतिबद्धता के साथ जनता के बीच रहकर उनकी समस्याओं के शीघ्र समाधान के लिए संकल्पित होकर कार्य करेंगे। यही मुख्यमंत्री जन-विश्वास अभियान का मूल उद्देश्य है।
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भोपाल ब्यूरो
वेबदुनिया भोपाल ब्यूरो मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों की महत्वपूर्ण खबरों के प्रकाशन का प्रमुख केंद्र है। भोपाल ब्यूरो से प्रदेश की सियासत, अपराध, व्यापार, खेल,  धर्म-संस्कृति और सामाजिक सरोकारों से जुड़ी खबरें सटीकता और निष्पक्षता के साथ प्रकाशित की जाती हैं।.... और पढ़ें
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