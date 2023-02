तेलंगाना में 5 साल के मासूम पर टूट पड़े कुत्ते, दर्दनाक मौत

हैदराबाद। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक 5 साल के मासूम प्रदीप पर आवारा कु्त्तों ने हमला कर दिया। 19 फरवरी को हुई इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि प्रदीप कही जा रहा था। अचानक पीछे से 3 कुत्तों ने हमला कर दिया। कुत्तों के हमले के बाद बच्चा जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद कुत्ते उसे नोचना और घसीटना शुरू कर देते हैं। बच्चा खून से लथपथ होकर चीखने लगता है।

मासूम के पिता किसी तरह उसे कुत्तों से छुड़ाते हैं और प्रदीप को तुरंत अस्पताल ले जाते हैं, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

Hyderabad | A 5-yr-old boy, Pradeep mauled to death by stray dogs on 19th Feb. He was rushed to a hospital but was declared brought dead.



Gangadhar, the boy's father & a security guard had taken him to his workplace & the dogs attacked him while he was roaming alone



(Pic: CCTV) pic.twitter.com/yeZB6DGSLx