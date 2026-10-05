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Written By संदीप श्रीवास्तव संदीप श्रीवास्तव
Last Modified: लखनऊ , Monday, 5 October 2026 (13:00 IST)

शहीद सैन्य अधिकारी का शव ले जा रही एंबुलेंस ट्रक में घुसी, भाई और बेटे की भी मौत

Sultanpur road accident
Written By: संदीप श्रीवास्तव
Updated: Mon, 5 Oct 2026 (19:08 IST)
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Army ambulance crash Sultanpur: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर रविवार सुबह एक दिल दहला देने वाला सड़क हादसा सामने आया है। पंचकूला/चंडीगढ़ से शहीद सूबेदार मेजर सत्यवान सिंह का पार्थिव शरीर लेकर देवरिया जा रही सेना की एंबुलेंस हलियापुर थाना क्षेत्र (माइलस्टोन 79.6) के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खड़े एक ट्रक से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि एंबुलेंस के परखच्चे उड़ गए और वाहन में सवार सभी 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई।

हादसे में शहीद के पुत्र और भाई की भी मौत

​हादसे में शहीद सूबेदार मेजर के पुत्र गौरव सिंह, भाई राजन चौधरी (साजन सिंह), भतीजे सैन्यकर्मी राम समुझ सिंह और एंबुलेंस चालक जसपाल की मौत हो गई। दुर्घटना इतनी जबरदस्त थी कि शव एंबुलेंस के मलबे में बुरी तरह फंस गए थे, जिन्हें निकालने के लिए पुलिस और राहत दल को गैस कटर का सहारा लेना पड़ा। 
 
​पार्थिव शरीर सुरक्षित : शहीद सूबेदार मेजर सत्यवान सिंह के पार्थिव शरीर को हलियापुर थाना परिसर में पूरी मर्यादा व सम्मान के साथ सुरक्षित रखवाया गया है। प्राथमिक जांच में तेज रफ्तार और चालक को नींद की झपकी आना हादसे का कारण माना जा रहा है। साथ ही, किसी अज्ञात वाहन से टकराने के बाद बेकाबू होने के पहलू की भी जांच की जा रही है।

​​मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लिया संज्ञान

प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए दिवंगतों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। उन्होंने जिलाधिकारी इन्द्रजीत सिंह व संबंधित अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने और प्रभावित परिवारों को हर संभव मदद उपलब्ध कराने के सख्त निर्देश दिए हैं।
 
​घटनास्थल पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एक्सप्रेसवे पर लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगालकर दुर्घटना के सही कारणों और सड़क किनारे खड़े ट्रक की परिस्थितियों की विस्तृत जांच की जा रही है। ​एक ही परिवार पर आई इस दोहरी त्रासदी से पूरे इलाके में गहरा शोक व्याप्त है।
लेखक के बारे में
संदीप श्रीवास्तव
संदीप श्रीवास्तव करीब 25 वर्ष से ज्यादा समय से मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं। वेबदुनिया के लिए उत्तर प्रदेश में स्ट्रिंगर के रूप में कार्य करते हैं। .... और पढ़ें
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