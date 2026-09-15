गुरुग्राम हिट एंड रन मामला: राजस्थान के दौसा से मुख्य आरोपी गिरफ्तार, हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी गई

यह घटना रविवार को गोल्फ कोर्स रोड पर हुई थी। महिला बाइक राइडर शिवानी चौहान (सिया) अपनी अप्रिलिया आरएस 457 स्पोर्ट्स बाइक से अन्य बाइकर्स के साथ जा रही थीं। आरोप है कि इसी दौरान एक कार उनका पीछा करने लगी और कुछ देर बाद कार ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बाइक कई मीटर तक सड़क पर घिसटती चली गई। हादसे के बाद कार चालक मौके से फरार हो गया।

आरोपी ने जानबूझकर टक्कर से किया इनकार

मामले में आरोपी की पहचान कल्याण बैंसला के रूप में हुई है। सोमवार को उसने अपनी गलती स्वीकार की थी, लेकिन बाइक सवार महिला को जानबूझकर टक्कर मारने के आरोप से इनकार किया था। बैंसला ने खुद को अंतरराष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी और जिम संचालक बताया था।

मामला सामने आने और विवाद बढ़ने के बाद आरोपी ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट भी बंद कर दिया था। अब राजस्थान से उसकी गिरफ्तारी के बाद पुलिस मामले में आगे की जांच कर रही है।