गुरुग्राम में 'ऑपरेशन सफेद सागर' के ग्रुप कैप्टन पर जानलेवा हमला, पार्किंग विवाद में लोहे की रॉड से फोड़ा सिर

गुरुग्राम में रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन अमित कुमार गुप्ता पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि मैग्नम ग्लोबल पार्क के पार्किंग अटेंडेंट ने उन पर लोहे की रॉड से हमला किया। हमले में उनके सिर पर गंभीर चोट आई और कोहनी में फ्रैक्चर हुआ। उन्होंने गुरुग्राम पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि जानकारी देने के बाद भी आधे घंटे तक पुलिस नहीं पहुंची थी।

क्या है मामला?

अमित कुमार गुप्ता ने बताया कि गुरुवार रात (10 सितंबर) को परिवार के साथ मैग्नम ग्लोबल पार्क स्थित गोंजो रेस्टोरेंट में डिनर करने पहुंचे। रात करीब 8 बजे उन्होंने परिवार को रेस्टोरेंट में छोड़ा और कार पार्क करने चले गए। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्किंग स्टाफ ने उन्हें कभी वैलेट, कभी बेसमेंट और कभी मल्टी-लेवल पार्किंग में भेजा। काफी देर तक चक्कर कटवाने के बाद कार पार्क करने से मना कर दिया। पता नहीं पार्किंग स्टाफ को क्या दिक्कत थी।

शिकायत के अनुसार, जब गुप्ता कार रिवर्स कर रहे थे। इसी दौरान एक पार्किंग अटेंडेंट ने उनकी कार के सामने का शीशा तोड़ने की कोशिश की। वह कार से बाहर आए और इसका विरोध किया। इसी दौरान अटेंडेंट लोहे की रॉड लेकर आया। उसने पहले उनके हाथ और फिर सिर पर वार किया।