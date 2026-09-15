खून से सनी बोरी और चार्जर के तार... गर्लफ्रेंड की हत्या कर बाइक से लाश ठिकाने लगा रहा था कातिल, ऐसे खुला राज

पुलिस चेकिंग के दौरान हुआ सनसनीखेज खुलासा

यह घटना सोमवार रात की है जब आरोपी अमित अपनी मोटरसाइकिल के पीछे एक बोरी बांधकर जा रहा था। बलरामपुर थाना क्षेत्र के बिजली विभाग के दफ्तर के पास कालीतला के समीप पुलिस वाहनों की रूटीन चेकिंग कर रही थी। पुरुलिया की तरफ से आ रहे अमित को जब पुलिस ने रोककर उसकी बाइक के पीछे बंधी संदिग्ध बोरी के बारे में पूछा, तो वह घबरा गया।





बेवफाई का शक बना हत्या की वजह

पुलिस की पूछताछ में आरोपी अमित ने जो सच बताया, वह बेहद खौफनाक था। मृतक युवती की उम्र 19 साल थी और वह बागमुंडी थाना क्षेत्र के बुरदा गांव की रहने वाली थी। वह पुरुलिया के नदिहार के पास एक मेस में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही थी। दोनों के बीच पिछले चार साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था।





आरोपी को शक था कि पिछले कुछ महीनों से उसकी गर्लफ्रेंड का किसी और के साथ भी अफेयर शुरू हो गया था। प्रेमिका की इस तथाकथित बेवफाई से आहत होकर अमित ने उसे मौत के घाट उतारने की खौफनाक साजिश रची।

पुलिस जांच में जुटी

प्रारंभिक जांच के मुताबिक, आरोपी ने नदिहार स्थित मेस में ही लड़की की कथित तौर पर हत्या की होगी और फिर साक्ष्य छिपाने के लिए शव को बोरे में भरकर बाइक से ले जा रहा था। इस वीभत्स घटना के सामने आने के बाद से बलरामपुर और आसपास के पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और इस हत्याकांड की हर एंगल से बारीकी से जांच की जा रही है।