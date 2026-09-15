शराब के नशे में पीछा किया और फिर... गुरुग्राम हिट-एंड-रन केस में पीड़ित महिला बाइकर सिया का चौंकाने वाला खुलासा

उल्लेखनीय है कि आरोपी कल्याण बैंसला ने एक टीवी इंटरव्यू में आरोप लगाया था कि सड़क पर 20 से ज्यादा बाइकर्स थे जो बार-बार रफ्तार बदल रहे थे और ब्रेक लगा रहे थे। उसने ये भी कहा कि उसे ये नहीं पता था कि बाइक चलाने वाली एक महिला है। उसने जानबूझकर टक्कर नहीं मारी। उसने कहा था कि उसे पीड़िता के लिए बुरा लग रहा है।

इस पर पीड़िता सिया ने कहा कि कल मैंने जो वीडियो पोस्ट किया था, उसमें आप देख सकते हैं कि एक कार मेरा पीछा कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं आम तौर पर रविवार को बाइक राइड पर जाती हूं और मैं गोल्फ कोर्स रोड पर जा रही थी। उस समय, मैंने सड़क पर चल रही या मेरा पीछा कर रही उस कार पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। सबसे पहले तो यह हुआ कि जब मैं बाइक चला रही थी, तो वह कार बहुत तेजी से और मेरे बहुत करीब से गुजरी। मैं चौंक गई और सोचने लगी कि कार मेरे इतने करीब क्यों आई। मैंने पहले तो इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की। फिर, कार की रफ्तार कम हुई और वह मेरे पीछे हो गई।

सिया ने दावा किया कि जब एक्सीडेंट हुआ, तो मेरी बाइक का पिछला और अगला ब्रेक टूट गया था। बाइक ऐसी हालत में नहीं थी कि उसे ठीक से चलाया जा सके। वहां मौजूद दूसरे राइडर्स ने मुझे देखा; उनमें से एक ने मुझे अपनी बाइक पर पीछे बिठाया और हम सबसे पहले 'बाइकर्स कैफ़े' गए। मैंने वहां एक हीट पैच मंगवाया और उसे लगाया। मैं वहां लगभग एक घंटे तक रुकी रही क्योंकि मैं बुरी तरह डरी हुई थी, मैं सचमुच कांप रही थी और अपनी बाइक बिल्कुल नहीं चला पा रही थी। फिर, राइडर्स में से एक ने मेरी बाइक चलाई और मैं किसी और की बाइक चलाकर यहां तक आई और आखिर में अपनी बाइक वापस ले ली। फिर मैं उस बाइक को अपने घर ले आई।