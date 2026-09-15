सागर शराब कांड पर उमा भारती के तीखे तेवर, मंत्री- विधायक के साथ जनप्रतिनिधियों की जवाबदेही तय करने की मांग

भोपाल। सागर शराब कांड को लेकर मध्यप्रदेश की सियासत गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इस मामले में अब सीधे तौर पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भूमिका और जवाबदेही पर सवाल खड़े किए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भोपाल स्थित अपने बंगले पर करीब 40 मिनट तक बंद कमरे में मुलाकात के बाद उमा भारती के तेवर और तल्ख नजर आए।





मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से हुई बातचीत को लेकर उमा भारती ने दावा किया कि उन्होंने आबकारी नीति का कड़ाई से पालन कराने और प्रदेश को शराबबंदी की दिशा में आगे ले जाने को लेकर भी मुख्यमंत्री से चर्चा की है।उमा भारती ने खुद सागर जाने की बात कहते हुए कहा कि वह बंडा जाकर पीड़ित परिवार से मुलाकात करप पूरी स्थिति को समझेगी।

मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद उमा भारती ने कहा कि सागर शराब कांड में सरपंच से लेकर विधायक और मंत्री तक की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाया कि यदि किसी इलाके में लंबे समय से अवैध शराब का कारोबार चल रहा था तो वहां के जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी कैसे नहीं हुई।

विधायक-मंत्री की जवाबदेही पर सवाल-उमा भारती ने कहा कि केवल अधिकारियों पर कार्रवाई से काम नहीं चलेगा। उन लोगों की भी भूमिका की जांच होनी चाहिए, जो आरोपियों के साथ लगातार संपर्क में थे या उनके साथ उठते-बैठते थे। उन्होंने सागर के स्थानीय नेताओं की भूमिका की जांच की मांग करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों की भी जवाबदेही तय की जानी चाहिए। विधायक और मंत्री गोविंद सिंह के साथ आरोपी की तस्वीर सामने आने को लेकर भी उमा भारती ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि यदि किसी जनप्रतिनिधि का आरोपियों से संपर्क रहा है तो उसकी जवाबदेही तय होनी चाहिए।

बुलडोजर कार्रवाई पर भी उठाए सवाल-उमा भारती ने सागर शराब कांड के आरोपियों से जुड़े लोगों के मकान तोड़े जाने की कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। उन्होंने मांग की कि यह जांच होनी चाहिए कि मकान किसके आदेश पर तोड़े गए और इसके लिए कौन अधिकारी जिम्मेदार था। उनका कहना है कि कार्रवाई कानून के मुताबिक हुई या नहीं, इसकी भी पड़ताल जरूरी है। अधिकारियों की आरोपियों के साथ मिलीभगत सामने आती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए।