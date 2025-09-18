ऑपरेशन थिएटर में मिला सांप, दहशत में स्टाफ और मरीज, जानिए फिर क्‍या हुआ...

Snake found in operation theatre : झांसी स्थित महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज के ऑपरेशन थिएटर में एक सांप मिलने से अफरातफरी का माहौल हो गया। ऑपरेशन थिएटर प्रभारी कनक श्रीवास्तव की सूचना पर वन विभाग की टीम को बुलाया गया, जिसने सांप को सुरक्षित तरीके से पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। इस घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने ऑपरेशन थिएटर और उसके आसपास के क्षेत्रों में कड़ी सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। मानसून के मौसम में अस्पताल परिसर में सांपों और अन्य जीव-जंतुओं के घुसने का खतरा बढ़ जाता है।

उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद कॉलेज प्रशासन ने ऑपरेशन थिएटर और उसके आसपास के क्षेत्रों में कड़ी सतर्कता बरतने के निर्देश जारी किए हैं। मेडिकल कॉलेज का यही ऑपरेशन थिएटर पिछले साल 15 नवंबर की रात भीषण आग लगने के कारण चर्चा में आया था, जिसमें लगभग 18 बच्चों की जान चली गई थी।

मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. सचिन माहौर ने बताया कि मानसून के मौसम में अस्पताल परिसर में सांपों और अन्य जीव-जंतुओं के घुसने का खतरा बढ़ जाता है। उन्होंने कहा, ऑपरेशन कक्ष में सांप मिलने की घटना के बाद एहतियाती कदम उठाए गए हैं और कर्मचारियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

Edited By : Chetan Gour