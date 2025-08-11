सोमवार, 11 अगस्त 2025
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. व्रत-त्योहार
  3. तीज त्योहार
  4. Goga Navami 2025 Kab Hai
Written By WD Feature Desk
Last Updated : सोमवार, 11 अगस्त 2025 (10:38 IST)

कब है गोगा नवमी, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त, महत्व और पूजा विधि

Goga Navami 2025
Goga Navami significance : गोगा नवमी का पर्व भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन गोगा देव, जिन्हें सांपों के देवता के रूप में पूजा जाता है, की आराधना की जाती है। कैलेंडर के मतांतर के चलते इस साल, गोगा नवमी 16 और 17 अगस्त 2025 को मनाई जाएगी। यहां गोगा नवमी पूजा पर 17 अगस्त, रविवार के शुभ मुहूर्त प्रस्तुत किए जा रहे हैं...ALSO READ: 16 अगस्त को होगी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, जानें क्यों और कैसे मनाएं?
 
गोगा नवमी पूजा का शुभ मुहूर्त: 
भाद्रपद मास, कृष्ण पक्ष, नवमी का आरंभ: शनिवार,16 अगस्त को रात 09:34 बजे से, 
समापन: 17 अगस्त 2025, रविवार को शाम 07:24 मिनट पर।
उदया तिथि के अनुसार, 2025 में गोगा नवमी का पर्व 17 अगस्त, रविवार को मनाया जाएगा। यह भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की नवमी तिथि को मनाई जाती है। 
 
गोगा नवमी का महत्व और पूजा विधि: गोगा नवमी का पर्व उत्तर भारत, खासकर राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन गोगा जी की पूजा करने से सर्पदंश का भय दूर होता है और संतान सुख की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि इस दिन गोगा जी की पूजा करने से घर-परिवार में सुख-समृद्धि और शांति आती है।
 
पूजा विधि:
1. व्रत और स्वच्छता: गोगा नवमी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें।
 
2. मूर्ति स्थापना: पूजा स्थल पर गोगा जी की मिट्टी से बनी मूर्ति स्थापित करें।
 
3. पूजा सामग्री: गोगा जी को हल्दी, रोली, चावल, धूप, दीप, पुष्प, वस्त्र और मिष्ठान अर्पित करें।
 
4. भोग: इस दिन खीर, चूरमा और गुलगुले का भोग लगाना शुभ माना जाता है।
 
5. घोड़े को दाल: पूजा के बाद गोगा जी के वाहन, घोड़े को मसूर की दाल खिलाने की परंपरा है।
 
6. कथा और आरती: पूजा के अंत में गोगा जी की कथा का पाठ करें और आरती उतारें।
 
7. प्रसाद वितरण: भोग और प्रसाद को सभी में वितरित करें।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: जन्माष्टमी 15 या 16 अगस्त को, जानिए सही डेट क्या है?
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

कई मंगलकारी योग में मनाई जाएगी कजरी तीज, जानें रीति रिवाज, व्रत की तिथि, पूजा और पारण समय

कई मंगलकारी योग में मनाई जाएगी कजरी तीज, जानें रीति रिवाज, व्रत की तिथि, पूजा और पारण समयKajri Teej 2025: 'कजली सतवा तीज' जिसे आमतौर पर कजरी तीज के नाम से जाना जाता है, यह भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह पर्व पति की लंबी उम्र, वैवाहिक जीवन में सुख-समृद्धि और मनचाहे वर की प्राप्ति के लिए रखा जाता है। इस साल, कजरी तीज 12 अगस्त 2025, मंगलवार को मनाई जाएगी। इसे सातुड़ी तीज या बूढ़ी तीज भी कहते हैं।

कब से प्रारंभ हो रहे हैं श्राद्ध पक्ष और कब है पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या?

कब से प्रारंभ हो रहे हैं श्राद्ध पक्ष और कब है पितृपक्ष की सर्वपितृ अमावस्या?Shradh Paksha 2025: भाद्रपद की पूर्णिमा के बाद आश्‍विन माह प्रारंभ होता है। इसी माह के प्रथम दिन से लेकर 16 दिनों तक श्राद्ध पक्ष रहता है। अर्थात आश्‍विन मास की कृष्ण प्रतिपदा से लेकर सर्वपितृ अमावस्या तक यह पितृपक्ष चलता है। इस बार यह पक्ष 08 सितंबर 2025 सोमवार से प्रारंभ होकर 21 सितंबर 2025 रविवार तक रहेगा। श्राद्ध पक्ष में कुतुप मूहूर्त, रौहिण मूहूर्त और अपराह्न काल में श्राद्ध कर्म किया जाता है। इस दौरान तर्पण और पिंडदान किया जाता है।

भादो माह में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या करना चाहिए?

भादो माह में क्या नहीं खाना चाहिए और क्या करना चाहिए?What to do in Bhado month: भाद्रपद (भादो) माह में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? जानें इस महीने में स्वास्थ्य, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टि से किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यह लेख आपको भाद्रपद मास के सभी जरूरी नियमों, वर्जित भोजन और करने योग्य कार्यों की पूरी जानकारी देगा।

अगस्त में सितारों का खेल: इस हफ्ते आपके जीवन में क्या-क्या होगा?

अगस्त में सितारों का खेल: इस हफ्ते आपके जीवन में क्या-क्या होगा?Saptahik Rashifal August 2025: इस बार अगस्त महीने का नया हफ्ता 11 अगस्त से शुरू हो रहा है और यह सप्ताह 17 अगस्त तक जारी रहेगा। आइए यहां जानते हैं इस नए हफ्ते में मेष से मीन राशि यानी समस्त 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा यह समय। इस हफ्ते की साप्ताहिक भविष्यवाणी के अंतर्गत हम यहां जानेंगे व्यापार, करियर, वैवाहिक जीवन, सेहत, शिक्षा, नौकरी, रोमांस और निवेश से जुड़ी हर जानकारी...

बुध का कर्क राशि में उदय, 5 राशियों को रहना होगा संभलकर

बुध का कर्क राशि में उदय, 5 राशियों को रहना होगा संभलकरbudh ka kark me uday ka fal 2025: 9 अगस्त 2025 को बुध ग्रह उदित हो रहे हैं जो कि 24 जुलाई 2025 को कर्क राशि में रहते हुए अस्त हो गए थे। बुध ग्रह को व्यापार, बुद्धि, वाणी, एकाग्रता, कुशल वक्ता, लेखक, शिक्षक और मिलनसारिता का कारक ग्रह माना गया है। इसके उदय होने से 12 राशियों पर इन सभी क्षेत्र का पड़ेगा प्रभाव। जानिए सभी 12 राशियों का राशिफल।

और भी वीडियो देखें

कब है गोगा नवमी, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्व

कब है गोगा नवमी, जानिए पूजा का शुभ मुहूर्त और महत्वWhen is Goga Navami: धार्मिक पर्व गोगा नवमी का त्योहार मुख्य रूप से राजस्थान, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। गोगा नवमी के दिन, भक्त गोगा वीर/ गोगाजी की पूजा करते हैं, जो एक लोक देवता हैं और सांपों के देवता के रूप में भी पूजे जाते हैं।

जन्माष्टमी 15 या 16 अगस्त को, जानिए सही डेट क्या है?

जन्माष्टमी 15 या 16 अगस्त को, जानिए सही डेट क्या है?श्रीकृष्‍ण जन्माष्टमी का पर्व भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को शून्य काल में मनाई जाती है, लेकिन जन्माष्टमी मनाए जाने को लेकर लोगों में भ्रम है कि यह त्योहार कब मनाएं। 15 अगस्त को मनाएं या कि 16 अगस्त को, क्योंकि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी की तिथि दोनों दिन ही पड़ रही है। कुछ ज्योतिष 15 को और कुछ 16 को बता रहे हैं। ऐसे में जानिए कि सही डेट क्या है।

16 अगस्त को होगी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, जानें क्यों और कैसे मनाएं?

16 अगस्त को होगी श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, जानें क्यों और कैसे मनाएं?When is Janmashtami 2025: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी की तिथि को लेकर अक्सर विद्वानों में मतभेद रहता है जो श्रद्धालुओं के मन में संशय उत्पन्न करता है। शास्त्रानुसार भगवान श्रीकृष्ण का जन्म भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में मध्यरात्रि में 12 बजे हुआ था।

Aaj Ka Rashifal: कर्म करें फल निश्चित मिलेगा, कार्यों में मिलेगी सफलता, यही कह रहा है 11 अगस्त का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: कर्म करें फल निश्चित मिलेगा, कार्यों में मिलेगी सफलता, यही कह रहा है 11 अगस्त का राशिफलToday Rashifal 11 August 2025 | कैसा रहेगा आज 11 अगस्त 2025 का आपका दिन। जानिए डेली होरोस्कोप के अनुसार सोमवार का भविष्यफल। मेष से लेकर मीन राशि यानी सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल से संबंधित वेबदुनिया पर पढ़ें एकदम सटीक जानकारी।

11 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन

11 अगस्त 2025 : आपका जन्मदिन11 August Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 11 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

रक्षा बंधन

बॉलीवुड

लाइफ स्‍टाइल

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2025, Webdunia.com