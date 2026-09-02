सरयू का जलस्तर घटा, लेकिन तटवर्ती इलाकों में दुश्वारियां बरकरार

​Saryu river water level drops: अयोध्या समेत आसपास के जिलों में सरयू और राप्ती नदी का जलस्तर घटने से बाढ़ का खतरा टल गया है, लेकिन कछार के इलाकों में कीचड़, बीमारी और पशुचारे का संकट गहराया हुआ है।

​प्रभावित क्षेत्रों का हाल व जनजीवन पर असर

​गांवों से उतरा पानी : अयोध्या के रुदौली, संत कबीर नगर के धनघटा, अंबेडकरनगर, गोंडा और बस्ती के माझा क्षेत्रों से पानी उतरने लगा है।

अयोध्या के रुदौली, संत कबीर नगर के धनघटा, अंबेडकरनगर, गोंडा और बस्ती के माझा क्षेत्रों से पानी उतरने लगा है। ​ फसलें और भूसा बर्बाद : धनघटा तहसील क्षेत्र के 18 गांवों में पानी घटने के बाद जमीनी समस्याएं सामने आ रही हैं। नमी की वजह से घरों में रखा गेहूं और पशुओं का भूसा नष्ट हो गया है। कई लोगों के छप्पर गिर गए हैं।

धनघटा तहसील क्षेत्र के 18 गांवों में पानी घटने के बाद जमीनी समस्याएं सामने आ रही हैं। नमी की वजह से घरों में रखा गेहूं और पशुओं का भूसा नष्ट हो गया है। कई लोगों के छप्पर गिर गए हैं। ​मच्छरों का प्रकोप : निचले इलाकों में कीचड़ और जलजमाव के कारण मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। ग्रामीणों- राम दरस, सजन लाल, राम भवन, दीनदयाल, बांकेलाल आदि का कहना है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा किए गए एंटी-लार्वा छिड़काव का खास असर नहीं दिख रहा है।

​प्रशासनिक तैयारी और राहत कार्य

जलभराव उतरने के बाद संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य जांच के साथ ही दवाओं का छिड़काव भी कर रही हैं।