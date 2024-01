Cold wave in many parts of Rajasthan : राजस्थान के कई हिस्सों में रविवार को भी शीतलहर का प्रकोप बना रहा जबकि कुछ इलाकों में कोहरे के कारण आई दृश्यता की कमी के चलते वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस बीच 3 डिग्री सेल्सियस के न्यूनतम तापमान के साथ पिलानी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा।