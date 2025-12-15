उत्तराखंड से आंध्र तक धामी की धमक

मदनपल्ली से तिरुपति तक गूंजा नाम

अटल–मोदी सुशासन यात्रा में सीएम धामी

जनता ने किया भव्य स्वागत

मोदी के विजन को जमीन पर उतारने वाले अग्रणी नेता हैं सीएम धामी

जीरो टॉलरेंस और निर्णायक फैसलों से देशभर में बनी धामी की पहचान

उत्तराखंड के शेर और देवभूमि के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम आज केवल एक राज्य के नेतृत्व तक सीमित नहीं है। उनकी गूंज अब उत्तराखंड की सीमाओं को पार कर दक्षिण भारत सहित पूरे देश में सुनाई देने लगी है। मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट सोच और निर्णायक कार्यशैली के कारण सीएम धामी तेजी से एक प्रभावशाली राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर रहे हैं।

सख्त निर्णय, साफ नीति और परिणाम देने वाला नेतृत्व ही सीएम धामी की पहचान बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को ज़मीन पर उतारने में वे अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और यही कारण है कि उनका नेतृत्व आज राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन रहा है।

आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में आयोजित अटल–मोदी सुशासन यात्रा में सीएम धामी की सहभागिता इसी बढ़ती राष्ट्रीय स्वीकार्यता को दर्शाती है। इस अवसर पर उन्होंने जनता को संबोधित किया और तिरुपति में आयोजित विशाल जनसभा व रोड शो में भी भाग लिया। हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ और गगनभेदी नारों ने यह साफ कर दिया कि सीएम धामी का प्रभाव अब राज्य की सीमाओं से कहीं आगे बढ़ चुका है।

दक्षिण भारत में सीएम धामी की लोकप्रियता कोई नई बात नहीं है। चुनावी दौर में भी वे एक प्रभावशाली स्टार कैंपेनर के रूप में सामने आए हैं। उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन चुकी है जो केवल बयान नहीं देता, बल्कि फैसले लेकर उन्हें ज़मीन पर उतारता है। अपराध के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस, समान नागरिक संहिता जैसे साहसिक कदम और सुशासन की स्पष्ट नीति आज कई राज्यों के लिए प्रेरणा बन रही है।

हिंदी पट्टी के राज्यों के साथ-साथ दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और गुजरात में भी सीएम धामी की मजबूत उपस्थिति यह दर्शाती है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न को सबसे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने का संकल्प, अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई, युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर और सशक्त कानून व्यवस्था, ये सभी प्रयास विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती प्रदान कर रहे हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीएम धामी जैसे युवा, कर्मठ और निर्णायक नेताओं पर भरोसा जताते रहे हैं। वहीं सीएम धामी स्वयं स्पष्ट करते हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा और उत्तराखंड इस यात्रा की एक मजबूत आधारशिला बनेगा। यही प्रतिबद्धता और स्पष्टता उन्हें एक राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में स्थापित कर रही है।

आज यह साफ दिखाई देता है कि पुष्कर सिंह धामी अब केवल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि वे पूरे देश के लिए प्रेरणा बनते जा रहे हैं। मोदी के सबसे भरोसेमंद सिपाहियों में शामिल सीएम धामी सुशासन, विकास और सुरक्षा की मिसाल पेश कर रहे हैं। यह है धामी की धमक—जो अब अन्य राज्यों में भी दिखाई देने लगी है और जिसकी गूंज आगे भी लगातार बढ़ती रहेगी।