सोमवार, 15 दिसंबर 2025
Written By वेबदुनिया न्यूज डेस्क
देहरादून , सोमवार, 15 दिसंबर 2025 (15:07 IST)

उत्तराखंड से आंध्र तक धामी की धमक

pushkar dhami
  • मदनपल्ली से तिरुपति तक गूंजा नाम
  • अटल–मोदी सुशासन यात्रा में सीएम धामी
  • जनता ने किया भव्य स्वागत
  • मोदी के विजन को जमीन पर उतारने वाले अग्रणी नेता हैं सीएम धामी
  • जीरो टॉलरेंस और निर्णायक फैसलों से देशभर में बनी धामी की पहचान
उत्तराखंड के शेर और देवभूमि के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम आज केवल एक राज्य के नेतृत्व तक सीमित नहीं है। उनकी गूंज अब उत्तराखंड की सीमाओं को पार कर दक्षिण भारत सहित पूरे देश में सुनाई देने लगी है। मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट सोच और निर्णायक कार्यशैली के कारण सीएम धामी तेजी से एक प्रभावशाली राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर रहे हैं।
 
सख्त निर्णय, साफ नीति और परिणाम देने वाला नेतृत्व ही सीएम धामी की पहचान बन चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन को ज़मीन पर उतारने में वे अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं और यही कारण है कि उनका नेतृत्व आज राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बन रहा है।
 
आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में आयोजित अटल–मोदी सुशासन यात्रा में सीएम धामी की सहभागिता इसी बढ़ती राष्ट्रीय स्वीकार्यता को दर्शाती है। इस अवसर पर उन्होंने जनता को संबोधित किया और तिरुपति में आयोजित विशाल जनसभा व रोड शो में भी भाग लिया। हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ और गगनभेदी नारों ने यह साफ कर दिया कि सीएम धामी का प्रभाव अब राज्य की सीमाओं से कहीं आगे बढ़ चुका है।
 
दक्षिण भारत में सीएम धामी की लोकप्रियता कोई नई बात नहीं है। चुनावी दौर में भी वे एक प्रभावशाली स्टार कैंपेनर के रूप में सामने आए हैं। उनकी छवि एक ऐसे नेता की बन चुकी है जो केवल बयान नहीं देता, बल्कि फैसले लेकर उन्हें ज़मीन पर उतारता है। अपराध के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस, समान नागरिक संहिता जैसे साहसिक कदम और सुशासन की स्पष्ट नीति आज कई राज्यों के लिए प्रेरणा बन रही है।
 
हिंदी पट्टी के राज्यों के साथ-साथ दक्षिण भारत, महाराष्ट्र और गुजरात में भी सीएम धामी की मजबूत उपस्थिति यह दर्शाती है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विज़न को सबसे प्रभावी ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने का संकल्प, अपराधियों के खिलाफ निर्णायक कार्रवाई, युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर और सशक्त कानून व्यवस्था, ये सभी प्रयास विकसित भारत के लक्ष्य को मजबूती प्रदान कर रहे हैं।
 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सीएम धामी जैसे युवा, कर्मठ और निर्णायक नेताओं पर भरोसा जताते रहे हैं। वहीं सीएम धामी स्वयं स्पष्ट करते हैं कि मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बनेगा और उत्तराखंड इस यात्रा की एक मजबूत आधारशिला बनेगा। यही प्रतिबद्धता और स्पष्टता उन्हें एक राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में स्थापित कर रही है।
 
आज यह साफ दिखाई देता है कि पुष्कर सिंह धामी अब केवल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री नहीं हैं, बल्कि वे पूरे देश के लिए प्रेरणा बनते जा रहे हैं। मोदी के सबसे भरोसेमंद सिपाहियों में शामिल सीएम धामी सुशासन, विकास और सुरक्षा की मिसाल पेश कर रहे हैं। यह है धामी की धमक—जो अब अन्य राज्यों में भी दिखाई देने लगी है और जिसकी गूंज आगे भी लगातार बढ़ती रहेगी।
CM रेखा गुप्ता पर क्‍यों भड़के अरविंद केजरीवाल, बोले- आपको यह शोभा नहीं देता...

CM रेखा गुप्ता पर क्‍यों भड़के अरविंद केजरीवाल, बोले- आपको यह शोभा नहीं देता...Chief Minister Arvind Kejriwal hits back at Rekha Gupta : पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर पलटवार करते हुए उनके बयान को धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराओं का मजाक उड़ाना बताया। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को उनके विपश्यना पर दिए बयान पर नसीहत दी। दरअसल, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने एक कार्यक्रम में केजरीवाल का नाम लिए बगैर खांसी होने पर दिल्ली से बाहर भाग जाने वाले नेताओं का जिक्र किया था और यही कारण है कि अरविंद केजरीवाल इससे भड़क गए।

बांग्लादेश का आरोप- शेख हसीना दे रहीं भड़काऊ बयान, भारत ने क्‍यों दिया करारा जवाब?

बांग्लादेश का आरोप- शेख हसीना दे रहीं भड़काऊ बयान, भारत ने क्‍यों दिया करारा जवाब?Sheikh Hasina News : बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने रविवार को भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब कर भारत में मौजूद अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना की ओर से दिए गए भड़काऊ बयानों पर गंभीर चिंता जताई। वर्मा से कहा गया कि भारत को अपनी धरती से हसीना को ढाका विरोधी बयान देने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब करने पर भारत ने भी बांग्लादेश को जवाब में कहा कि आप अपने देश में सही तरीके से चुनाव करवाने पर ध्यान दें।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किया SIR का समर्थन, बोले- भाजपा कार्यकाल में घुसपैठियां कैसे घुसे?

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने किया SIR का समर्थन, बोले- भाजपा कार्यकाल में घुसपैठियां कैसे घुसे?मेरठ में 3 दिवसीय प्रवास पर आए हुए स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया से वार्ता करते हुए प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) का नाम ‘सेवा तीर्थ’ रखने पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि ‘तीर्थ’ एक अत्यंत पवित्र और धार्मिक शब्द है और इसे किसी सरकारी कार्यालय का नाम देना सनातन परंपरा के विरुद्ध है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के अनुसार तीर्थ वह स्थान होता है जहां जाकर व्यक्ति अपने पापों से मुक्ति पाता है न कि कोई प्रशासनिक कार्यालय।

सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की हत्या पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, बोले- बहुत तगड़ा हमला होगा

सीरिया में अमेरिकी सैनिकों की हत्या पर भड़के डोनाल्ड ट्रंप, बोले- बहुत तगड़ा हमला होगासीरिया में इस्लामिक स्टेट (ISIS) ने अमेरिकी ठिकाने पर हमला कर दिया। सीरिया के मध्य क्षेत्र पलमायरा में शनिवार को एक अमेरिकी-सिरियाई सुरक्षा गश्ती दल पर (ISIS) के एक अकेले बंदूकधारी ने घात लगाकर हमला किया है। हमले में 2 अमेरिकी सैनिक और 1 अमेरिकी नागरिक (ट्रांसलेटर) की मौत हो गई। 3 अन्य अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं, जिनकी हालत स्थिर बताई जा रही है।

इमरान की पूर्व पत्‍नी ने मस्‍क से की अपील, बोलीं- आपने वादा किया था कि...

इमरान की पूर्व पत्‍नी ने मस्‍क से की अपील, बोलीं- आपने वादा किया था कि...An appeal by Imran Khan's ex-wife Jemima Goldsmith : पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पूर्व पत्‍नी जेमिमा गोल्डस्मिथ ने एलन मस्‍क को चिट्ठी लिखकर अपील की है। जेमिमा ने कहा कि 'एक्स' प्लेटफॉर्म जानबूझकर इमरान खान की गिरफ्तारी और जेल में उनके साथ हो रहे व्यवहार से जुड़े उनके पोस्ट की रीच को कम कर रहा है, जिससे उनकी आवाज लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने कहा कि जबकि एलन मस्क ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का वादा किया था...

और भी वीडियो देखें

राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार डॉ. रामविलास वेदांती का निधन

राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार डॉ. रामविलास वेदांती का निधनRam Vilas Vedanti news in hindi : राम मंदिर आंदोलन के प्रमुख सूत्रधार डॉ. रामविलास वेदांती का मध्य प्रदेश के रीवा में निधन हो गया। डॉ. वेदांती राम जन्मभूमि आंदोलन के अग्रणी चेहरों में गिने जाते थे। उन्होंने इस आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई थी।

LIVE: कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी को गाली पर संसद में बवाल

LIVE: कांग्रेस की रैली में पीएम मोदी को गाली पर संसद में बवालLatest News Today Live Updates in Hindi : देश के कई राज्यों में आज कोहरे का कहर दिखाई दे रहा है। दिल्ली एनसीआर में भी प्रदूषण और ठंड का डबल अटैक हुआ। कई इलाकों में AQI 500 पार हो गया। विजिबिलिटी कम होने की वजह से उड़ानें प्रभावित हुई। इस बीच इंडिगो ने भी यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की। पल पल की जानकारी...

ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मिलन: सोमनाथ के पुरातात्विक अवशेषों से निर्मित दिव्य शिवलिंगों का महाकाल मंदिर में आगमन

ऐतिहासिक और आध्यात्मिक मिलन: सोमनाथ के पुरातात्विक अवशेषों से निर्मित दिव्य शिवलिंगों का महाकाल मंदिर में आगमनआर्ट ऑफ लिविंग के डायरेक्टर श्री दर्शक हाथी एवं मध्यप्रदेश यात्रा प्रभारी मनीष सोनी के द्वारा बताया गया कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सतयुग में चन्द्रदेव द्वारा निर्मित सोमनाथ मंदिर का शिवलिंग, महमूद गजनी के आक्रमण के पश्चात यह पवित्र ज्योतिर्लिंग खंडित हो गया।

दरोगा, सिपाही से लेकर अफसर सब फंसे इस कांस्‍टेबल के प्‍यार में, कौन है मीनाक्षी शर्मा जिसने यूपी पुलिस में काट दिया बवाल

दरोगा, सिपाही से लेकर अफसर सब फंसे इस कांस्‍टेबल के प्‍यार में, कौन है मीनाक्षी शर्मा जिसने यूपी पुलिस में काट दिया बवालउत्तर प्रदेश के जालौन जिले में तैनात महिला कॉन्स्टेबल मीनाक्षी शर्मा इन दिनों पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। 5 दिसंबर को कुठौंद थाना क्षेत्र में इंस्पेक्टर अरुण कुमार राय द्वारा सर्विस रिवाल्वर से खुद को गोली मारने की घटना के बाद से मीनाक्षी शर्मा पर गंभीर आरोप लग रहे हैं।

भारत में लांच हुई Ozempic, वजन घटाने और टाइप-2 मधुमेह के इलाज लिए है प्रसिद्ध, जानिए क्या है कीमत?

भारत में लांच हुई Ozempic, वजन घटाने और टाइप-2 मधुमेह के इलाज लिए है प्रसिद्ध, जानिए क्या है कीमत?मोटापे और टाइप-2 मधुमेह जैसे रोगों से जूझ रहे भारतीयों के लिए अच्‍छी खबर है। अब इन दोनों बीमारियों के लिए प्रसिद्ध दवाई भारत में लॉन्‍च हो गई है। जिसका फायदा मरीजों को मिल सकेगा।

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमत

Redmi Note 15 की भारत में 6 जनवरी को हो सकती है इंट्री, जानें संभावित फीचर्स और कीमतRedmi Note 15 Price : शाओमी के अगले मिड-रेंज स्मार्टफोन का अपडेट करीब आ रहा है, क्योंकि रिपोर्ट्स के अनुसार रेडमी नोट 15 सीरीज भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च हो सकती है। मीडिया खबरों के मुताबिक पहले सामान्य रेडमी नोट 15 का लॉन्च किया जाएगा, उसके बाद रेडमी नोट 15 प्रो और रेडमी नोट 15 प्रो प्लस वेरिएंट्स का परिचय कराया जाएगा।

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथ

World First AI Phone : लॉन्च हुआ Nubia M153, दुनिया का पहला एजेंटिक AI स्मार्टफोन, 6000mAh बैटरी के साथNubia M153 स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है। हालांकि अभी इसे चीन में लॉन्च किया गया है। यह ZTE और ByteDance द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक AI-फोकस्ड स्मार्टफोन है। कंपनी का दावा है कि यह दुनिया का पहला 'ट्रूली एजेंटिक AI फोन' है। इसकी कीमत 3499 युआन (लगभग 44,000 रुपए) रखी गई है।

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमत

OnePlus 15 भारत में 13 नवंबर को लॉन्च होगा, कीमत और फीचर्स लीक, मिल सकता है फ्री गिफ्ट, क्या रहेगी कीमतOnePlus 15 News : वन प्लस अपने नए फ्लैगशिप स्मार्टफोन OnePlus 15 को भारत में 13 नवंबर को लॉन्च करने जा रहा है। आधिकारिक लॉन्च से पहले ही फोन के दाम और फीचर्स से जुड़ी कई जानकारियां लीक हो चुकी हैं। मीडिया रिपोर्ट्‍स के अनुसार फोन की कीमत, बैटरी और प्रोसेसर सहित कई प्रमुख स्पेसिफिकेशन अब सामने आ चुके हैं।
