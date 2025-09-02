चीन से लौटते ही PM मोदी ने पंजाब के CM मान को लगाया फोन, बाढ़ की ली जानकारी, मदद का आश्वासन दिया

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने चीन से दिल्ली लौटने के तुरंत बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात की और राज्य में बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी ली तथा उन्हें हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक दिल्ली पहुंचने के तुरंत बाद, प्रधानमंत्री मोदी ने पंजाब में भारी बारिश और बाढ़ के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा करने के लिए मुख्यमंत्री भगवंत मान को फोन किया। उन्होंने मान को राज्य को हर संभव सहायता और समर्थन देने का आश्वासन दिया है।

पंजाब सरकार के अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि राज्य में विनाशकारी बाढ़ से अब तक 29 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे अधिक पठानकोट जिले में हुई है। इसके अलावा 2.56 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं।

एक आधिकारिक बुलेटिन के मुताबिक एक अगस्त से शुरू होकर एक महीने की अवधि में राज्य के 23 में से 12 जिले बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। राज्य सरकार ने दशकों में पंजाब में आई सबसे भीषण बाढ़ आपदाओं में से इसे एक बताया है। भाषा Edited by : Sudhir Sharma