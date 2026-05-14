प्रतीक यादव पंचतत्व में विलीन, ससुर ने दी मुखाग्नि, अखिलेश समेत पूरा परिवार रहा मौजूद

Prateek Yadav Funeral : समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के भाई और भाजपा महिला नेता अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव का गुरुवार को दोपहर में लखनऊ के बैकुंठ धाम में अंतिम संस्कार किया गया। अपर्णा यादव के पिता अरविंद सिंह बिष्ट ने दामाद प्रतीक यादव को मुखाग्नि दी। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई, वहां मौजूद परिवार के सदस्य और करीबी भावुक हो उठे। अखिलेश यादव समेत सैफई परिवार के सभी लोग अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अंतिम संस्कार के दौरान हर किसी की आंखें नम थीं।

उन्होंने लंबे समय तक उत्तर प्रदेश की राजनीति और सामाजिक मुद्दों को करीब से कवर किया है। समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान उन्हें सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया था।

Edited By : Chetan Gour