Top News : चीनी निर्यात पर प्रतिबंध, यूपी में कुदरत का कहर और ट्रंप-जिनपिंग की मुलाकात

Top News 14 May : भारत ने 30 सितंबर चीनी निर्यात पर लगाई रोक। उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश की वजह से 96 लोगों की मौत हो गई। अमेरिका राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन राष्‍ट्रपति जिनपिंग से मुलाकात कर रहे हैं। लखनऊ में आज अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव को अंतिम विदाई दी जाएगी। 14 मई की बड़ी खबरें:

चीनी निर्यात पर रोक

उत्तर प्रदेश में आंधी और बारिश ने मचाई तबाही

प्रतीक यादव को अंतिम विदाई

ट्रंप जिनपिंग की मुलाकात

आरसीबी अंक तालिका में टॉप पर

विराट कोहली की तूफानी शतकीय पारी की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने आईपीएल के एक मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी केकेआर ने 20 ओवर में चार विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में आरसीबी ने 19.1 ओवर में चार विकेट पर 194 रन बनाकर मैच जीत लिया। इस जीत के साथ आरसीबी अंक तालिका में टॉप पर पहुंची।

edited by : Nrapendra Gupta