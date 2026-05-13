प्रतीक यादव का निधन : क्या है डॉक्टर का दावा, जिम पाटर्नर ने भी किया बड़ा खुलासा

सिविल अस्पताल के चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर देवेश चंद्र पांडेय के अनुसार, प्रतीक यादव को सुबह 5 बजकर 55 मिनट पर मृत अवस्था में लाया गया था। पुलिस को सूचना दे दी गई। उसके बाद पुलिस ने बॉडी का पंचनामा कर पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया।

30 अप्रैल को अस्पताल में हुए थे भर्ती

मीडिया खबरों में दावा किया गया है कि 30 अप्रैल को प्रतीक यादव को गंभीर हालत में लखनऊ के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। तीन दिन बाद उनकी हालत में कुछ सुधार हुआ, जिसके बाद वे बिना डाक्टरों को बताये घर चले आए।

क्या है दोस्त और जिम पार्टनर का दावा?

प्रतीक यादव के दोस्त सुमित ने मीडिया से बातचीत में कहा कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। मैं उनका दोस्त हूं और हम साथ में जिम जाया करते थे। प्रतीक के जिम पार्टनर स्वप्नेश पांडे का कहना है कि उन्हें कल रात करीब 11 बजे से 12 बजे के बीच सिविल अस्पताल लाया गया था। उसके बाद वे घर लौट गए, लेकिन फिर उनकी हालत और भी गंभीर हो गई।

मौत की वजह साफ नहीं

प्रतीक का लखनऊ के केजीएमयू अस्पताल में पोस्टमार्टम किया गया। इस अवसर पर सपा नेता अखिलेश यादव भी अस्पताल में ही मौजूद थे। प्रतीक की मौत की वजह अभी साफ नहीं है।

लखनऊ लौट रही हैं अपर्णा यादव

प्रतीक की पत्नी अपर्णा यादव दिल्ली में थी। वे लखनऊ के लिए रवाना हो गई हैं। दोपहर 2 बजे लखनऊ आते ही वे केजीएमयू अस्पताल जाएंगी जहां पोस्टमार्टम के बाद उनके पति का शव रखा गया है।

प्रतीक यादव भाजपा नेता और राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के पति और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की दूसरी पत्नी साधना गुप्ता के बेटे थे।

edited by : Nrapendra Gupta