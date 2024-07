पूजा खेडकर वाशिम से रवाना हुईं, कहा- जल्द लौटूंगी

Case of theft of idols of Lord Krishna, Balram and Radha : कानपुर देहात में थाना शिवली की मालखाने में कैद भगवान श्रीकृष्ण, बलराम व राधा की अष्टधातु की मूर्तियों को 22 साल बाद कड़ी सुरक्षा के बीच सीजेएम कोर्ट में पेश की गई। इस दौरान कोर्ट वादी के बयान दर्ज हुए। लेकिन रिहाई का फरमान जारी नहीं हो सका। वहीं कोर्ट ने बचाव पक्ष की बहस को सुनने के लिए 23 अगस्त की तारीख दी है।